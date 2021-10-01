https://tr.sputniknews.com/20211001/rusya-universitelerinde-burslu-ogrenim-icin-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1049447044.html

Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu

Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu

Rusya’da burslu olarak okumak isteyen öğrenciler 01 Eylül - 01 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. 2022-2023 öğrenim yılı için yapılacak... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T23:18+0300

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2022-2023 öğrenim yılı için Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu. 01 Eylül - 01 Kasım tarihleri arasında yabancı vatandaşlar, vatansız kişiler ve yurtdışında yaşayan Ruslar kayıtları, education-in-russia.com sitesi üzerinden yapılabilecek.Kayıt ve başvuruyu doldurmada zorluk yaşanması durumunda adaylar @rsinturkey üzerinden yorum yaparak soru sorabilecek.Belgelerin ibrazının ardından eğitim alanlarının ve üniversite tercih sıralamasının değiştirilmesi, bir adayın farklı eğitim alanlarında birden fazla başvuru yapması burs hakkı kazanmayı engelleyecek.Rusya burs başvurusu herhangi bir aracı kuruluşun katılımı olmaksızın sadece Rossotrudniçestvo Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından yapılıyor.Kayıt ardından yapılacak olan mülakat, Rossotrudniçestvo Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından onaylanacak.

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rusya, türkiye, eğitim, rossotrudniçestvo, burs