https://tr.sputniknews.com/20211001/rusyada-1917-devriminden-bu-yana-ilk-kraliyet-dugunu-1049432327.html

Rusya'da 1917 Devrimi'nden bu yana ilk kraliyet düğünü

Rusya'da 1917 Devrimi'nden bu yana ilk kraliyet düğünü

Rusya’yı 17. yüzyıldan 1917’deki Bolşevik Devrimi’ne dek yöneten Romanov Hanedanı’nın varisi Georgiy Romanov, İtalyan nişanlısı Rebecca Bettarini ile... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T15:50+0300

2021-10-01T15:50+0300

2021-10-01T15:50+0300

dünya

rusya

düğün

1917 devrimi

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Aziz İsaak Katedrali’nde düzenenen düğünün davetliler listesinde, İspanya Kraliçesi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ile Prenses Tılsım gibi yabancı misafirlerin yanında Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da yer aldı.Georgiy Romanov, 1990’ların başında ailesinin döndüğü ilk yer olması nedeniyle St. Petersburg’u evlenecekleri kent olarak seçtiklerini söyledi.Madrid’de doğan Romanov, Rusya İmparatorluk ailesi üyesi Grandüşes Mariya Romanova’nın oğlu. Romanova da son Çar İkinci Nikolay’ın kuzeni olan Grandük Kirill’in torunu.Geçen sene Ortodoks olup Victoria Romanovna ismini alan Bettarini’nin gelinliğinde, Rusya İmparatorluğu’nun altın işlemeli arması yer aldı.Çiftin üç sene önce Rusya’ya taşındığı ve bir süre başkent Moskova’nın dışında yaşadıktan sonra şehir merkezine yerleştikleri biliniyor. Romanov’un Rusya’nın siyasi hayatındaysa herhangi bir rolü bulunmuyor.Romanov Hanedanı üyelerinin Rusya’daki son düğünü bundan 127 sene önce gerçekleştirilmişti. Bu da, Bolşevikler tarafından kurşuna dizilen son Çar İkinci Nikolay ile karısı Aleksandra’nın düğünüydü.

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rusya, düğün, 1917 devrimi