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Rusya'da 1917 Devrimi'nden bu yana ilk kraliyet düğünü
© AFP 2021Rusya’da 1917 Devrimi’nden bu yana ilk kraliyet düğünü
© AFP 2021
Rusya’yı 17. yüzyıldan 1917’deki Bolşevik Devrimi’ne dek yöneten Romanov Hanedanı’nın varisi Georgiy Romanov, İtalyan nişanlısı Rebecca Bettarini ile imparatorluk döneminin başkenti olan St. Petersburg’daki Aziz İsaak Katedrali’nde evlendi.
Aziz İsaak Katedrali’nde düzenenen düğünün davetliler listesinde, İspanya Kraliçesi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ile Prenses Tılsım gibi yabancı misafirlerin yanında Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da yer aldı.
Russia hosts first royal wedding since the 1917 Bolshevik revolution toppled the Romanov monarchy @AFP https://t.co/yK12GV2nRW pic.twitter.com/MAJ6Vi8WMj— Anna Smolchenko (@Annaafp) October 1, 2021
Georgiy Romanov, 1990’ların başında ailesinin döndüğü ilk yer olması nedeniyle St. Petersburg’u evlenecekleri kent olarak seçtiklerini söyledi.
Madrid’de doğan Romanov, Rusya İmparatorluk ailesi üyesi Grandüşes Mariya Romanova’nın oğlu. Romanova da son Çar İkinci Nikolay’ın kuzeni olan Grandük Kirill’in torunu.
VIDEO: Russia holds its first royal wedding since the 1917 Bolshevik revolution toppled the Romanov monarchy, with aristocrats travelling from across Europe for the lavish ceremony, as Grand Duke George Mikhailovich Romanov marries his Italian fiancé Rebecca Virginia Bettarini pic.twitter.com/ut00IHNoIj— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2021
Geçen sene Ortodoks olup Victoria Romanovna ismini alan Bettarini’nin gelinliğinde, Rusya İmparatorluğu’nun altın işlemeli arması yer aldı.
Çiftin üç sene önce Rusya’ya taşındığı ve bir süre başkent Moskova’nın dışında yaşadıktan sonra şehir merkezine yerleştikleri biliniyor. Romanov’un Rusya’nın siyasi hayatındaysa herhangi bir rolü bulunmuyor.
Romanov Hanedanı üyelerinin Rusya’daki son düğünü bundan 127 sene önce gerçekleştirilmişti. Bu da, Bolşevikler tarafından kurşuna dizilen son Çar İkinci Nikolay ile karısı Aleksandra’nın düğünüydü.