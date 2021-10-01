https://tr.sputniknews.com/20211001/saakasvili-gurcistanda-oldugunu-duyurdu-1049422341.html

Saakaşvili, Gürcistan’da olduğunu duyurdu

Saakaşvili, Gürcistan’da olduğunu duyurdu

Ukrayna Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili Gürcistan’da olduğunu duyurdu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T11:08+0300

2021-10-01T11:08+0300

2021-10-01T11:07+0300

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ukrayna

gürcistan

mihail saakaşvili

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Facebook hesabından açıklama yapan Saakaşvili, “Günaydın Gürcistan. Sekiz yıl aradan sonra Gürcistan’dayım” ifadelerini kullandı.Hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu için yıllardır ülkesine dönemeyen Saakaşvili daha önce bu ay yapılacak yerel seçimlere kadar ülkesine dönmek istediğini ve 2 Ekim’e bilet aldığını ifade etmişti.Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyorduGürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyordu.Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise daha sonra Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

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ukrayna, gürcistan, mihail saakaşvili