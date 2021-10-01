https://tr.sputniknews.com/20211001/sarkozy-hakkindaki-1-yil-hapis-cezasi-kararina-itiraz-edecek-1049416345.html

Sarkozy, hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edecek

Sarkozy, hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edecek

2012'deki seçim kampanyasını yasadışı bir şekilde finanse ettiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T02:30+0300

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dünya

fransa

nicolas sarkozy

hapis

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2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kendi kampanyasını yasadışı bir şekilde finanse ettiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, karara itiraz edecek.Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile az önce telefonda görüştüm, karara itiraz etmemi istedi. Ve bunu derhal yapacağım" ifadelerini kullandı.Günün erken saatlerinde Paris'teki bir mahkemede görülen davada targıç, Sarkozy'nin cezayı evde elektronik gözetim altında çekeceğini söylemişti.Sarkozy, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben yalnızca kanunların, tüm diğer sanıklar hakkında olduğu gibi benim için de uygulanmasını rica ediyorum. Ancak Anayasa Konseyi'nin kararlarına ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle yasa, yine ihlal edilmiştir. Aynı fiilden dolayı kimseye iki ceza verilemez. Bu sebeple temyize gittim... Kişisel meselelerimin ötesine geçen bu arayışımda sonuna kadar gideceğim zira herkes bir gün adaletsizlikle karşı karşıya kalabilir" demişti.Öte yandan Sarkozy'ye Fransa Başbakanı Jean Castex'ten de destek gelmişti. Castex, eski Cumhurbaşkanı'nın ülkesine bağlılığına kendi gözleriyle tanık olduğunu kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210930/sarkozy-secim-kampanyasinin-yasa-disi-finansmanindan-suclu-bulundu-1049384934.html

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