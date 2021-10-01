Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211001/sarkozy-hakkindaki-1-yil-hapis-cezasi-kararina-itiraz-edecek-1049416345.html
Sarkozy, hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edecek
Sarkozy, hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edecek
2012'deki seçim kampanyasını yasadışı bir şekilde finanse ettiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T02:30+0300
2021-10-01T02:30+0300
dünya
fransa
nicolas sarkozy
hapis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049385009_0:196:3073:1924_1920x0_80_0_0_74c4c6bdc20d38237009b93f38113b70.jpg
2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kendi kampanyasını yasadışı bir şekilde finanse ettiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, karara itiraz edecek.Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile az önce telefonda görüştüm, karara itiraz etmemi istedi. Ve bunu derhal yapacağım" ifadelerini kullandı.Günün erken saatlerinde Paris'teki bir mahkemede görülen davada targıç, Sarkozy'nin cezayı evde elektronik gözetim altında çekeceğini söylemişti.Sarkozy, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben yalnızca kanunların, tüm diğer sanıklar hakkında olduğu gibi benim için de uygulanmasını rica ediyorum. Ancak Anayasa Konseyi'nin kararlarına ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle yasa, yine ihlal edilmiştir. Aynı fiilden dolayı kimseye iki ceza verilemez. Bu sebeple temyize gittim... Kişisel meselelerimin ötesine geçen bu arayışımda sonuna kadar gideceğim zira herkes bir gün adaletsizlikle karşı karşıya kalabilir" demişti.Öte yandan Sarkozy'ye Fransa Başbakanı Jean Castex'ten de destek gelmişti. Castex, eski Cumhurbaşkanı'nın ülkesine bağlılığına kendi gözleriyle tanık olduğunu kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210930/sarkozy-secim-kampanyasinin-yasa-disi-finansmanindan-suclu-bulundu-1049384934.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049385009_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_0e838d8cc2b6a16867c20a0fe082c4a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, nicolas sarkozy, hapis

Sarkozy, hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edecek

02:30 01.10.2021
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOLNicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
Abone ol
2012'deki seçim kampanyasını yasadışı bir şekilde finanse ettiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin avukatı, karara itiraz etmeye hazırlandıklarını duyurdu.
2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kendi kampanyasını yasadışı bir şekilde finanse ettiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, karara itiraz edecek.
Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile az önce telefonda görüştüm, karara itiraz etmemi istedi. Ve bunu derhal yapacağım" ifadelerini kullandı.
Günün erken saatlerinde Paris'teki bir mahkemede görülen davada targıç, Sarkozy'nin cezayı evde elektronik gözetim altında çekeceğini söylemişti.
Sarkozy, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben yalnızca kanunların, tüm diğer sanıklar hakkında olduğu gibi benim için de uygulanmasını rica ediyorum. Ancak Anayasa Konseyi'nin kararlarına ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle yasa, yine ihlal edilmiştir. Aynı fiilden dolayı kimseye iki ceza verilemez. Bu sebeple temyize gittim... Kişisel meselelerimin ötesine geçen bu arayışımda sonuna kadar gideceğim zira herkes bir gün adaletsizlikle karşı karşıya kalabilir" demişti.
Öte yandan Sarkozy'ye Fransa Başbakanı Jean Castex'ten de destek gelmişti. Castex, eski Cumhurbaşkanı'nın ülkesine bağlılığına kendi gözleriyle tanık olduğunu kaydetmişti.
Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
Sarkozy'ye 'seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından' 1 yıl hapis
Dün, 12:26
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:51Eski uzman çavuş, eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti
02:30Sarkozy, hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edecek
02:28Brezilya'da hastane skandalı: Koronavirüs ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti
02:13Kuzey Kore, yeni geliştirdiği uçaksavar füzesini test etti
01:40İzmir’de 4 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
01:36Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi
01:33Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz
01:32Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
01:22Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açıldı
01:15'Türkçenin milli muhafızı' Hüseyin Movit hayatını kaybetti
00:58ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti: 'Bulgular endişe verici'
00:58Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim
00:55UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
00:49Anadolu Efes, Real Madrid'e yenildi
00:47FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası'nda 'reform' çağrısı
00:39'Kendini arayan adam' dünya basınında
00:38Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok
00:23'Koronavirüs, huzursuz anal sendroma neden olabilir'
00:19Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızı kapatmayacağız, ülkemizde şu an en güvenli yer okullarımız
00:19Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı