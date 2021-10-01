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https://tr.sputniknews.com/20211001/selvi-sosyal-medya-duzenlemesinin-internet-siteleri-ve-tvler-icin-de-genisletilmesi-gundemde-1049419050.html
Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri ve TV’ler için de genişletilmesi gündemde
Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri ve TV’ler için de genişletilmesi gündemde
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesinin genişletilmesinin gündemde olduğunu yazdı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T08:56+0300
2021-10-01T08:55+0300
türkiye
ak parti
sosyal medya
abdulkadir selvi
açıklama
genişleme
internet
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin, internet siteleri, gazeteler ve TV'leri de içine alarak genişleteceğinin gündemde olduğunu yazdı."Sosyal medya düzenlemesinin başından itibaren bir haberin yalan haber olduğuna ve dezenformasyon amacıyla üretilip paylaşıldığına kim karar verecek, sorusunun üzerinde duruluyor.'Dezenformasyona RTÜK mü, BTK mı, İletişim Başkanlığı mı, mahkemeler mi karar versin ya da yeni bir birim mi oluşturulsun?' tartışması yaşandı. Sonunda yeni bir birim kurmak yerine ihtisas mahkemelerinin karar vermesi eğilimi öne çıktı.Şimdiye kadar sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun önlenmesine yönelik tedbirler üzerinde duruldu. Komisyonda yapılan tartışmalarda, yalan haberlerin sosyal medyada paylaşıldıktan sonra internet sitelerinde, gazetelerde ve TV’lerde kullanıldığı üzerinde duruldu. Dezenformasyon amaçlı paylaşımların sosyal medyadan alınarak internet sitelerinde, TV’ler ve gazetelerde kullanılmasının önüne geçilmesi için çalışma yapılması kararı alındı. Dezenformasyon amaçlı haberlerin internet sitelerinde, yazılı basında ve TV’lerde kulanılması durumunda cezai yaptırım getirilmesinin üzerinde duruluyor.Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri, gazeteler ve TV’leri de içine alacak şekilde genişletilmesi gündemde."
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ak parti, sosyal medya, abdulkadir selvi, açıklama, genişleme, internet

Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri ve TV’ler için de genişletilmesi gündemde

08:56 01.10.2021
© AATelevizyon izlemek
Televizyon izlemek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesinin genişletilmesinin gündemde olduğunu yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin, internet siteleri, gazeteler ve TV'leri de içine alarak genişleteceğinin gündemde olduğunu yazdı.
"Sosyal medya düzenlemesinin başından itibaren bir haberin yalan haber olduğuna ve dezenformasyon amacıyla üretilip paylaşıldığına kim karar verecek, sorusunun üzerinde duruluyor.
'Dezenformasyona RTÜK mü, BTK mı, İletişim Başkanlığı mı, mahkemeler mi karar versin ya da yeni bir birim mi oluşturulsun?' tartışması yaşandı. Sonunda yeni bir birim kurmak yerine ihtisas mahkemelerinin karar vermesi eğilimi öne çıktı.
Şimdiye kadar sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun önlenmesine yönelik tedbirler üzerinde duruldu. Komisyonda yapılan tartışmalarda, yalan haberlerin sosyal medyada paylaşıldıktan sonra internet sitelerinde, gazetelerde ve TV’lerde kullanıldığı üzerinde duruldu. Dezenformasyon amaçlı paylaşımların sosyal medyadan alınarak internet sitelerinde, TV’ler ve gazetelerde kullanılmasının önüne geçilmesi için çalışma yapılması kararı alındı. Dezenformasyon amaçlı haberlerin internet sitelerinde, yazılı basında ve TV’lerde kulanılması durumunda cezai yaptırım getirilmesinin üzerinde duruluyor.
Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri, gazeteler ve TV’leri de içine alacak şekilde genişletilmesi gündemde."
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