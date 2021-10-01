https://tr.sputniknews.com/20211001/selvi-sosyal-medya-duzenlemesinin-internet-siteleri-ve-tvler-icin-de-genisletilmesi-gundemde-1049419050.html

Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri ve TV’ler için de genişletilmesi gündemde

Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri ve TV’ler için de genişletilmesi gündemde

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesinin genişletilmesinin gündemde olduğunu yazdı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T08:56+0300

2021-10-01T08:56+0300

2021-10-01T08:55+0300

türkiye

ak parti

sosyal medya

abdulkadir selvi

açıklama

genişleme

internet

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin, internet siteleri, gazeteler ve TV'leri de içine alarak genişleteceğinin gündemde olduğunu yazdı."Sosyal medya düzenlemesinin başından itibaren bir haberin yalan haber olduğuna ve dezenformasyon amacıyla üretilip paylaşıldığına kim karar verecek, sorusunun üzerinde duruluyor.'Dezenformasyona RTÜK mü, BTK mı, İletişim Başkanlığı mı, mahkemeler mi karar versin ya da yeni bir birim mi oluşturulsun?' tartışması yaşandı. Sonunda yeni bir birim kurmak yerine ihtisas mahkemelerinin karar vermesi eğilimi öne çıktı.Şimdiye kadar sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun önlenmesine yönelik tedbirler üzerinde duruldu. Komisyonda yapılan tartışmalarda, yalan haberlerin sosyal medyada paylaşıldıktan sonra internet sitelerinde, gazetelerde ve TV’lerde kullanıldığı üzerinde duruldu. Dezenformasyon amaçlı paylaşımların sosyal medyadan alınarak internet sitelerinde, TV’ler ve gazetelerde kullanılmasının önüne geçilmesi için çalışma yapılması kararı alındı. Dezenformasyon amaçlı haberlerin internet sitelerinde, yazılı basında ve TV’lerde kulanılması durumunda cezai yaptırım getirilmesinin üzerinde duruluyor.Sosyal medya düzenlemesinin internet siteleri, gazeteler ve TV’leri de içine alacak şekilde genişletilmesi gündemde."

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ak parti, sosyal medya, abdulkadir selvi, açıklama, genişleme, internet