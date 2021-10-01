https://tr.sputniknews.com/20211001/silede-tapuda-rusvet-iddialarina-sorusturma-87-gozalti-karari-1049422191.html

Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı

Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T10:58+0300

2021-10-01T10:58+0300

2021-10-01T10:58+0300

türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

gözaltı

tapu

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Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

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istanbul emniyet müdürlüğü, gözaltı, tapu