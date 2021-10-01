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Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:58+0300
2021-10-01T10:58+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
gözaltı
tapu
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Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.
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istanbul emniyet müdürlüğü, gözaltı, tapu

Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı

10:58 01.10.2021
© DHA Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
 Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.
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