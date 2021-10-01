https://tr.sputniknews.com/20211001/suriye-disisleri-amerikan-projesi-basarisiz-oldu-1049416868.html

Suriye Dışişleri: Amerikan projesi başarısız oldu

Suriye Dışişleri: Amerikan projesi başarısız oldu

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Suriye'ye yönelik uluslararası tutumdaki değişimin, Amerikan projesinin başarısızlığa uğramasının ardından... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T03:42+0300

2021-10-01T03:42+0300

2021-10-01T04:09+0300

dünya

abd

suriye

arap birliği

askeri varlık

eymen susan

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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunun ardından küresel ve bölgesel odakların Suriye'ye yönelik politikalarını ve eylemlerini değerlendirdi.SANA'ya röportaj veren Susan, "Suriye'ye yönelik uluslararası tavırdaki değişim, ABD-Batı projesinin Suriyelilerin direnişi ve fedakarlıkları ile müttefiklerin, tek kutuplu sisteme ağır bir darbe vuran ve Rusya'nın uluslararası arenadaki rolünü pekiştiren desteği sayesinde başarısızlığa uğramasından kaynaklandı" ifadelerini kullandı.Suriye'de bugünkü durumun, özellikle Suriye ordusunun terörle mücadelede elde ettiği büyük başarıların ardından ülkeyi hedef alan savaş yıllarındakiyle karşılaştırılamaz olduğunu vurguladı.'Birçok ülke Suriye ile iletişim kanallarını açmaya başladı'Birçok ülkenin Suriye ile iletişim kanallarını açmaya başladığını kaydeden Susan, birçok ülkenin de bu adımı atma arzusu ve iradesinin olduğunu ancak bunu kendi gerekçeleriyle kamuoyuna açıklamadıklarını belirtti.Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Dolayısıyla bu anlayışlar olgunlaşır ve somutluk kazanırsa, istikrarın sağlamlaştırılması ve uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesinin lehine olacak ilerlemelere ön ayak olacaktır" dedi.'Kimse Suriye'ye, ulusal çıkarlarımızı gözetmeyen herhangi bir şeyi dayatamaz'Susan, "Terörle mücadelede yapılan fedakarlıklar ve alınan başarılardan sonra hiç kimse Suriye'ye, ulusal çıkarlarımızı gözetmeyen herhangi bir şeyi dayatamaz" diye konuştu.Suriye heyetinin BM Genel Kurulu'nda 25 ülkenin dışişleri bakanıyla görüştüğünü, ilave olarak BM Genel Sekreteri ve uluslararası kuruluşların diğer yetkilileri ile beş ayrı toplantı gerçekleştirdiğini kaydeden Susan, "Bu konu başlı başına çok önemli zira siyasi ve diplomatik baskılar çerçevesinde Suriye'ye dayatmaya çalıştıkları izolasyon duvarını yıktı" değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca Bakan Yardımcısı, bu toplantıların sadece sayı olarak değil, nitelik olarak da büyük önem taşıdığını dile getirerek, bazı heyetlerle yapılan görüşmelerin ilki teşkil ettiğine dikkat çekti.'Suriye'deki Amerikan projesi başarısızlığa uğradı'Şam'ın ABD başta olmak üzere hükümetin rızası olmadan ülkede bulunan tüm ülkelerin askeri varlığını sonlandırmasını talep eden tutumunu yineleyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Suriye'deki projesinin başarısız olduğu vurgusunu yaptı.Susan, "ABD'de, özellikle Kongre'de, (Suriye'deki) güçlerin çekilmesi çağrısında bulunan birçok ses duymaya başladık ve BM tüzüğü uyarınca Suriye, topraklarını mevcut olan tüm yollarla kurtarma hakkına sahiptir ve bu güçler Suriye'yi koşulsuz olarak terk etmelidir" diye konuştu.Bunun yanı sıra Susan, Batı'nın Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması zaruretinin altını çizerek, "Suriyelilerin acılarına ağıtlar yakanlar, yurttaşlarımızı hedef alan kısıtlamaları yüzünden özünde bu acının esas sebebidir" ifadelerini kullandı.Ayrıca yetkili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının patlak vermesi sonrasında yaptırımların sıkılaştırıldığını ve bunun, birçok insana gereken tıbbi tedavinin sağlanmasını engellediğini de sözlerine ekledi.'Suriye, komploya karşı nihai zafere ulaşmaya çok yakın'Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne ilişkin soruya yanıt veren Susan, "Bazı Arapların neden olduğu acı ve ıstıraplara rağmen Suriye, bu savaşın hedefinde Arabizm fikrinin olduğunun farkındaydı, bu yüzden bu fikre ve bu aidiyete bağlıyız zira bunu, Suriye'yi koruyan bir kale olarak görüyoruz" dedi."Suriye geçmişe değil geleceğe bakıyor ve Arap Birliği'nin aldığı önlemler, yanlış bir hukuki sürecin ve siyasi tutumun neticesiydi" diyen Susan, "Ve eğer bu hata düzeltilir ve yeni yaklaşımlar benimsenirse işler normale dönecektir" yorumunu yaptı.Suriye'nin kendisine karşı hazırlanan komploya karşı nihai zafere ulaşmaya çok yakın olduğunun altını çizen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, teröre karşı elde edilen başarıların ardından siyasi ve diplomatik başarılar kazanma zamanının geldiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210927/suriye-disisleri-bakani-mikdaddan-turkiye-ve-abdye-birliklerini-cekme-cagrisi-1049295661.html

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abd, suriye, arap birliği, askeri varlık, eymen susan