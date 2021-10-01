https://tr.sputniknews.com/20211001/tarlada-uyurken-uzerinden-kamyon-gecti-7-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1049432689.html

Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çorum’da kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T15:58+0300

2021-10-01T15:58+0300

2021-10-01T15:59+0300

türkiye

çorum

tarla

çocuk

ölüm

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Şanlıurfa'dan Çorum'a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı.H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.’nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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çorum, tarla, çocuk, ölüm