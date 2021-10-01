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Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çorum’da kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T15:58+0300
2021-10-01T15:59+0300
türkiye
çorum
tarla
çocuk
ölüm
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Şanlıurfa'dan Çorum'a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı.H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.’nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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çorum, tarla, çocuk, ölüm

Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15:58 01.10.2021 (güncellendi: 15:59 01.10.2021)
© İHAÇorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA
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Çorum’da kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'dan Çorum'a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı.
H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.’nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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