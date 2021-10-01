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TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa tartışmaları Türkiye'ye mesafe kazandırıyor
TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa tartışmaları Türkiye'ye mesafe kazandırıyor
TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa tartışmalarının Türkiye'ye mesafe kazandırdığını belirtti. Şentop, sistemi tartışmalarına ilişkin ise "Sözü çok kişi söylerse... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T17:30+0300
2021-10-01T17:30+0300
2021-10-01T17:52+0300
politika
mustafa şentop
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında Funda Görey’in sorularını cevapladı.Şentop'un açıklamaları şu şekilde: - Yeni anayasa tartışmaları Türkiye'ye mesafe kazandırıyor.- Yeni anayasa yapılması konusunda mutabakat var.- Yeni anayasa konusunda siyasi partiler tekliflerini ortaya koymalı.- (Sistem değişimi tartışması) Sözü çok kişi söylerse yönetebilmek mümkün olmaz.
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mustafa şentop
TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa tartışmaları Türkiye'ye mesafe kazandırıyor 17:30 01.10.2021 (güncellendi: 17:52 01.10.2021)
TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa tartışmalarının Türkiye'ye mesafe kazandırdığını belirtti. Şentop, sistemi tartışmalarına ilişkin ise "Sözü çok kişi söylerse yönetebilmek mümkün olmaz" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında Funda Görey’in sorularını cevapladı.
Şentop'un açıklamaları şu şekilde:
- Yeni anayasa tartışmaları Türkiye'ye mesafe kazandırıyor.
- Yeni anayasa yapılması konusunda mutabakat var.
- Yeni anayasa konusunda siyasi partiler tekliflerini ortaya koymalı.
- (Sistem değişimi tartışması) Sözü çok kişi söylerse yönetebilmek mümkün olmaz.