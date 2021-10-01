https://tr.sputniknews.com/20211001/tbmm-komisyonuna-5-bine-yakin-dilekce-gonderildi-en-cok-adalet-ve-guvenlik-istendi-1049422495.html

TBMM Komisyonu’na 5 bine yakın dilekçe gönderildi: En çok adalet ve güvenlik istendi

TBMM Komisyonu’na 5 bine yakın dilekçe gönderildi: En çok adalet ve güvenlik istendi

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 27. Dönem 4 Yasama yılında 4 bin 916 dilekçe gönderildi. Vatandaşlar meclisten adalet, güvenlik ile kişisel özgürlük ve hak talebinde... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T11:24+0300

2021-10-01T11:24+0300

2021-10-01T11:24+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

tbmm dilekçe komisyonu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 4 Yasama yılına ilişkin hazırlanan faaliyet raporunda Meclis Dilekçe Komisyonu çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un önsözü ile yayınlanan faaliyet raporunda meclise gönderilen dilekçelerin sayıları ve içerikleri hakkında bilgi verildi.Meclis Dilekçe Komisyonu’na önceki dönemde 4 bin 916 yeni dilekçe gönderildi. 4 yasama yılında komisyonda bulunan dilekçelerin 4 bin 500 karara bağlanarak gerekli işlemler yapılırken bin 717 dilekçeyle ilgili inceleme süreçleri devam ediyor.Komisyona hangi konularda dilekçe gönderildi?Bu dilekçelerin 864’ü öteki istek ve dilekler başlığı altında işleme alındı. 600 dilekçenin konusu ise adalet ve güvenlik oldu. Komisyona gönderilen dilekçeler arasında 573’ünün konusu ise kişisel özgürlük ve hak talepleri oldu. Komisyona 420 İhbar ve şikayet dilekçesi verilirken, sağlık ve spor işleriyle ilgili 346 dilekçe işleme alındı.En çok İstanbul’dan başvuru yapıldıDilekçe komisyona yurt içinden 968 başvuru ile en çok başvuru İstanbul’dan yapıldı. En az başvuru ise bir başvuru ile Tunceli’den gerçekleşti. Yurt dışından ise 9 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 4 Almanya, 2’si Kuzey Kıbrıs’tan yapıldı. Diğer başvurular ise Hollanda, İngiltere ve Suriye’den geldi.Komisyon ne yapıyor?TBMM Dilekçe Komisyonu gelen başvuruları ilgili mevzuat çerçevesinde inceliyor. Raporlanan başvurularla ilgili idarelere önerilerde bulunuyor. Bu önerilerin uygulanmasına yönelik takip gerçekleşiyor. Komisyon ayrıca kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin seçimi gerçekleştirirken, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yıllık raporlarını da inceliyor

türkiye

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2021

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tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, tbmm dilekçe komisyonu