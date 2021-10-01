https://tr.sputniknews.com/20211001/teknik-serviste-cep-telefonu-patladi-suyla-temas-etmisti-1049437417.html

Teknik serviste cep telefonu patladı: 'Suyla temas etmişti'

Teknik serviste cep telefonu patladı: 'Suyla temas etmişti'

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cep telefonu tamir edildiği sırada patlayıp alev aldı. Paniğe neden olan patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T17:58+0300

2021-10-01T17:58+0300

2021-10-01T17:58+0300

türkiye

manisa

cep telefonu

patlama

tamir

tamirci

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, suya düştüğü için teknik servise bırakılan telefon masanın üzerinde bir anda patladı. Alev alan telefon çalışan tarafından yere atılarak söndürüldü. İş yeri çalışanları ve müşterilerin panik yaşadığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.İş yeri sahibi 33 yaşındaki Seyfettin Alkış, şöyle konuştu: "Dün müşterimiz tamir için telefonunu getirdi. Telefon geldiğinde bataryası şişmişti. Ekranı da yerinden çıkmak üzereydi. Ekranın kırılmasını önlemek için ekranı ısıtarak çıkartıyoruz. Bir anda kısa devre yaptı ve telefon patladı.Eğer cihaz suya düştüyse, cihaz sıvı ile temas ettiği halde hala kullanılıyorsa böyle bir sonuca neden olabilir. İnsanlar bunu fark etmiyor ve bilmiyor. Telefonu kullanmaya devam ediyor ama aslında patlamaya hazır bir bomba haline geliyor. Telefon tesadüf eseri dükkanda patladı ama kullanan kişinin elinde ya da çantasında patlayabilirdi. Böyle bir durum yaşanmaması için bu tür durumlarda mutlaka cihaz en yakın servise, en kısa süre içinde teslim edilmeli."

türkiye

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manisa, cep telefonu, patlama, tamir, tamirci