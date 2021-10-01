https://tr.sputniknews.com/20211001/the-hill-abd-soguk-savasi-kazandi-ama-buz-savasini-kaybediyor-1049444547.html

The Hill: ABD soğuk savaşı kazandı ama buz savaşını kaybediyor

The Hill: ABD soğuk savaşı kazandı ama buz savaşını kaybediyor

The Hill dergisi, ABD’nin Arktika’daki kaynakların geliştirilmesi konusunda gözle görülür biçimde Rusya’nın gerisinde olduğunu belirtti. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T22:04+0300

2021-10-01T22:04+0300

2021-10-01T22:46+0300

dünya

abd

rusya

soğuk savaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044843740_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_f6cd3511982251b0bccff601acb0770c.jpg

ABD Hazine Bakanlığı’nın eski çalışanı ve Arktika Araştırma Komisyonu’nun eski üyesi Thomas Dans, The Hill dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Soğuk savaşı kazanarak biz şimdi buz savaşını kaybediyoruz” ifadesini kullandı.ABD’den farklı olarak Rusya’nın Arktika bölgesindeki çalışmalarını “büyük bir tempoyla” sürdürdüğü kaydedilen yazıda, bunun önümüzdeki yıllarda Moskova’ya büyük gelirler sağlayabileceğini vurguladı.Beyaz Saray’ın Arktika’daki altyapıya yönelik finansmanı yetersiz bulan Dans, Rus filosunun üstünlüğüne dikkat çekerek Rusya’nın çok daha fazla nükleer buzkırana sahip olduğunu yazdı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, soğuk savaş