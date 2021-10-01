https://tr.sputniknews.com/20211001/tir-dorsesinde-8-duzensiz-gocmen-yakalandi-1049444046.html

TIR dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

TIR dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, TIR'ın dorsesinde Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T21:44+0300

2021-10-01T21:44+0300

2021-10-01T21:44+0300

türkiye

mersin

göçmen

emniyet müdürlüğü

suriyeli

dorse

taşucu limanı

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Taşucu'ndaki Seka Limanı'nda operasyon düzenledi.Operasyonda, gemiyle Kuzey Kıbrıs'a götürülmesi planlanan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu.TIR şoförü tutuklandıPolisin gözaltına aldığı TIR şoförü A.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.

türkiye

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mersin, göçmen, emniyet müdürlüğü, suriyeli, dorse, taşucu limanı