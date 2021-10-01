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https://tr.sputniknews.com/20211001/tl-mevduata-stopaj-indiriminde-sure-uzatildi-1049418413.html
TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı
TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı
TL mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T06:41+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla TL mevduata stopaj indiriminde süre yenide uzatıldı.30 Eylül'de tamamlanan stopaj indirimi uygulama süresi 31 Aralık'a uzatıldı. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleriyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12'den 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan sıfıra çekilmişti.İndirim uygulaması yılbaşına kadar uzatılmış oldu.
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indirim, türk lirası, stopaj oranı

TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı

06:41 01.10.2021 (güncellendi: 07:17 01.10.2021)
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Para, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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TL mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla TL mevduata stopaj indiriminde süre yenide uzatıldı.

30 Eylül'de tamamlanan stopaj indirimi uygulama süresi 31 Aralık'a uzatıldı. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleriyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12'den 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan sıfıra çekilmişti.
İndirim uygulaması yılbaşına kadar uzatılmış oldu.
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