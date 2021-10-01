https://tr.sputniknews.com/20211001/tunus-cumhurbaskani-saidden-yargiya-yolsuzluga-karisanlarin-yargilanmasi-cagrisi-1049417139.html
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya 'yolsuzluğa karışanların yargılanması' çağrısı
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya 'yolsuzluğa karışanların yargılanması' çağrısı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya, 2019 seçimlerinde mali ihlal başta olmak üzere yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması konusundaki sorumluluğunu... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T04:08+0300
2021-10-01T04:08+0300
2021-10-01T04:08+0300
dünya
tunus
yolsuzluk
nahda hareketi
kays said
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048271755_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_936285bf5e051bd3fc3c8bf3a6738ccf.jpg
Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoya göre, Kays Said tarafından Kartaca Sarayı'nda kabul edilen Sayıştay Başkanı Necib el-Kıtari, Cumhurbaşkanı'na Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun idari ve mali tasarruflarının denetimine ilişkin bir rapor sundu.Görüşmede Said, yargıya, 'Tunus'un içinden geçtiği bu tarihi dönemde yargının tüm sorumluluğunu üstlenmesi, halkın haklarını geri kazanması ve devletin önceki onlarca yılda asılı kaldığı illetten kurtulması için yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması' çağrısında bulundu.Sayıştay'ın, önceki milletvekili seçimlerinde partilerin mali denetimine ilişkin görevini yerine getirdiğine işaret eden Said, ancak bu raporların üzerinde durulmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.Said, 2019'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde her türden ihlalin işlendiğini belirtti.Adli ve ceza yargısının partilerinin paralarının nereden geldiğine ilişkin hukuki sonuçların düzenlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Said, genel seçimlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edildiğini söyledi.Said, mecliste yolsuzluğa karıştığı kanıtlanmış milletvekillerinin, meclis üyeliklerinin kaldırılması gerektiğini ifade etti ancak konuya ilişkin herhangi bir isim belirtmedi.25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210929/tunusa-ilk-kadin-basbakan-1049354192.html
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048271755_123:0:1764:1231_1920x0_80_0_0_42d9b1f00220eddfabab6617a30f6c74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunus, yolsuzluk, nahda hareketi, kays said
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya 'yolsuzluğa karışanların yargılanması' çağrısı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya, 2019 seçimlerinde mali ihlal başta olmak üzere yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması konusundaki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.
Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoya göre, Kays Said tarafından Kartaca Sarayı'nda kabul edilen Sayıştay Başkanı Necib el-Kıtari, Cumhurbaşkanı'na Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun idari ve mali tasarruflarının denetimine ilişkin bir rapor sundu.
Görüşmede Said, yargıya, 'Tunus'un içinden geçtiği bu tarihi dönemde yargının tüm sorumluluğunu üstlenmesi, halkın haklarını geri kazanması ve devletin önceki onlarca yılda asılı kaldığı illetten kurtulması için yolsuzluk davalarına karışanların
yargılanması' çağrısında bulundu.
Sayıştay'ın, önceki milletvekili seçimlerinde partilerin mali denetimine ilişkin görevini yerine getirdiğine işaret eden Said, ancak bu raporların üzerinde durulmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Said, 2019'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde her türden ihlalin işlendiğini belirtti.
Adli ve ceza yargısının partilerinin paralarının nereden geldiğine ilişkin hukuki sonuçların düzenlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Said, genel seçimlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edildiğini söyledi.
Said, mecliste yolsuzluğa karıştığı kanıtlanmış milletvekillerinin, meclis üyeliklerinin kaldırılması gerektiğini ifade etti ancak konuya ilişkin herhangi bir isim belirtmedi.
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.