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https://tr.sputniknews.com/20211001/tunus-cumhurbaskani-saidden-yargiya-yolsuzluga-karisanlarin-yargilanmasi-cagrisi-1049417139.html
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya 'yolsuzluğa karışanların yargılanması' çağrısı
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya 'yolsuzluğa karışanların yargılanması' çağrısı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya, 2019 seçimlerinde mali ihlal başta olmak üzere yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması konusundaki sorumluluğunu... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T04:08+0300
2021-10-01T04:08+0300
dünya
tunus
yolsuzluk
nahda hareketi
kays said
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Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoya göre, Kays Said tarafından Kartaca Sarayı'nda kabul edilen Sayıştay Başkanı Necib el-Kıtari, Cumhurbaşkanı'na Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun idari ve mali tasarruflarının denetimine ilişkin bir rapor sundu.Görüşmede Said, yargıya, 'Tunus'un içinden geçtiği bu tarihi dönemde yargının tüm sorumluluğunu üstlenmesi, halkın haklarını geri kazanması ve devletin önceki onlarca yılda asılı kaldığı illetten kurtulması için yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması' çağrısında bulundu.Sayıştay'ın, önceki milletvekili seçimlerinde partilerin mali denetimine ilişkin görevini yerine getirdiğine işaret eden Said, ancak bu raporların üzerinde durulmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.Said, 2019'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde her türden ihlalin işlendiğini belirtti.Adli ve ceza yargısının partilerinin paralarının nereden geldiğine ilişkin hukuki sonuçların düzenlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Said, genel seçimlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edildiğini söyledi.Said, mecliste yolsuzluğa karıştığı kanıtlanmış milletvekillerinin, meclis üyeliklerinin kaldırılması gerektiğini ifade etti ancak konuya ilişkin herhangi bir isim belirtmedi.25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210929/tunusa-ilk-kadin-basbakan-1049354192.html
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tunus, yolsuzluk, nahda hareketi, kays said

Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya 'yolsuzluğa karışanların yargılanması' çağrısı

04:08 01.10.2021
© REUTERS / Zoubeir SouissiKays Said
Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / Zoubeir Souissi
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya, 2019 seçimlerinde mali ihlal başta olmak üzere yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması konusundaki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.
Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoya göre, Kays Said tarafından Kartaca Sarayı'nda kabul edilen Sayıştay Başkanı Necib el-Kıtari, Cumhurbaşkanı'na Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun idari ve mali tasarruflarının denetimine ilişkin bir rapor sundu.
Görüşmede Said, yargıya, 'Tunus'un içinden geçtiği bu tarihi dönemde yargının tüm sorumluluğunu üstlenmesi, halkın haklarını geri kazanması ve devletin önceki onlarca yılda asılı kaldığı illetten kurtulması için yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması' çağrısında bulundu.
Sayıştay'ın, önceki milletvekili seçimlerinde partilerin mali denetimine ilişkin görevini yerine getirdiğine işaret eden Said, ancak bu raporların üzerinde durulmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Said, 2019'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde her türden ihlalin işlendiğini belirtti.
Adli ve ceza yargısının partilerinin paralarının nereden geldiğine ilişkin hukuki sonuçların düzenlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Said, genel seçimlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edildiğini söyledi.
Said, mecliste yolsuzluğa karıştığı kanıtlanmış milletvekillerinin, meclis üyeliklerinin kaldırılması gerektiğini ifade etti ancak konuya ilişkin herhangi bir isim belirtmedi.
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Budin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Budin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
DÜNYA
Tunus'a ilk kadın başbakan
29 Eylül, 14:56
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