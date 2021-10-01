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https://tr.sputniknews.com/20211001/turkakimdan-gecen-dogalgaz-sadece-macaristan-degil-hirvatistana-da-ulastirilacak-1049438895.html
TürkAkım’dan geçen doğalgaz sadece Macaristan değil Hırvatistan’a da ulaştırılacak
TürkAkım’dan geçen doğalgaz sadece Macaristan değil Hırvatistan’a da ulaştırılacak
Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz tedarikinin Macaristan’ın yanı sıra, 1 Ekim’den itibaren Hırvatistan’a da başladığını... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T18:32+0300
2021-10-01T18:32+0300
ekonomi
gazprom
hırvatistan
macaristan
türkakım
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Gazprom’un Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün yeni güzergahla TürkAkım boru hattı ve Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’ın ulusal doğalgaz iletim sistemleri üzerinden Macaristan ve Hırvatistan’a Rus doğalgazın tedariki başladı” ifadesine yer verildi.TürkAkım, Rusya’dan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ve buradan Avrupa Birliği’ne uzanan ve yıllık kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan doğalgaz boru hattı.TürkAkım üzerinden geçen Rus gazı Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan ve Hırvatistan’a ulaştırılıyor.
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gazprom, hırvatistan, macaristan, türkakım

TürkAkım’dan geçen doğalgaz sadece Macaristan değil Hırvatistan’a da ulaştırılacak

18:32 01.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTürkAkım Krasnodar, Rusya
TürkAkım Krasnodar, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Sputnik
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Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz tedarikinin Macaristan’ın yanı sıra, 1 Ekim’den itibaren Hırvatistan’a da başladığını duyurdu.
Gazprom’un Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün yeni güzergahla TürkAkım boru hattı ve Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’ın ulusal doğalgaz iletim sistemleri üzerinden Macaristan ve Hırvatistan’a Rus doğalgazın tedariki başladı” ifadesine yer verildi.
TürkAkım, Rusya’dan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ve buradan Avrupa Birliği’ne uzanan ve yıllık kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan doğalgaz boru hattı.
TürkAkım üzerinden geçen Rus gazı Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan ve Hırvatistan’a ulaştırılıyor.
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