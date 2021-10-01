https://tr.sputniknews.com/20211001/turkakimdan-gecen-dogalgaz-sadece-macaristan-degil-hirvatistana-da-ulastirilacak-1049438895.html

TürkAkım’dan geçen doğalgaz sadece Macaristan değil Hırvatistan’a da ulaştırılacak

TürkAkım’dan geçen doğalgaz sadece Macaristan değil Hırvatistan’a da ulaştırılacak

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz tedarikinin Macaristan’ın yanı sıra, 1 Ekim’den itibaren Hırvatistan’a da başladığını... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T18:32+0300

2021-10-01T18:32+0300

2021-10-01T18:32+0300

ekonomi

gazprom

hırvatistan

macaristan

türkakım

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Gazprom’un Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün yeni güzergahla TürkAkım boru hattı ve Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’ın ulusal doğalgaz iletim sistemleri üzerinden Macaristan ve Hırvatistan’a Rus doğalgazın tedariki başladı” ifadesine yer verildi.TürkAkım, Rusya’dan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ve buradan Avrupa Birliği’ne uzanan ve yıllık kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan doğalgaz boru hattı.TürkAkım üzerinden geçen Rus gazı Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan ve Hırvatistan’a ulaştırılıyor.

hırvatistan

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gazprom, hırvatistan, macaristan, türkakım