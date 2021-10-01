https://tr.sputniknews.com/20211001/turkiyede-aktif-bir-internet-kullanicisinin-aylik-masrafi-200-tlye-ulasti-1049443113.html

Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 200 TL’ye ulaştı

Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 200 TL’ye ulaştı

Türkiye'de aktif internet kullancısının aylık masrafının 200 liraya ulaştığı kaydedildi. Aylık 80 lira internet masrafı olan bir tüketici, Netflix, Spotify... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T21:08+0300

2021-10-01T21:08+0300

2021-10-01T21:08+0300

yaşam

türkiye

netflix

internet

exxen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049098113_10:0:1297:724_1920x0_80_0_0_0e22ba95513b7ac07184a54e835d8767.png

Log.com.tr'nin derlediği verilere göre, Türkiye’den bir kişinin normal ev internet masrafı ortalama 80 TL seviyesinde yer alıyor. Buna elbette bir de mobil internet paketi eklemek gerekiyor. O da 50 TL‘lik bir ortalama aylık masraf çıkarıyor. Birçok kişi müzik dinlemek için her ay Spotify’a 18 TL para ödüyor. Burada Apple Music gibi aylık 14 TL’lik bir alternatif de yer alıyor. Netflix için her ay ödenen rakam ise genelde 30 TL seviyesinde yer alıyor. Bunlara ek olarak kişilerin artan depolama ve yedekleme ihtiyaçları da bulut depolama servislerinin kullanımını gözle görülür oranda artırdı. Bu artık çoğu kişi için olmazsa olmaz seviyesine ulaşan servisler, yaptığımız ortalama hesaba yaklaşık bir aylık 10 TL ekliyor. Burada bulut depolama için daha fazla verenler de bulunuyor. Türkiye’de ayrıca Exxen, Puhu TV ve Blu TV gibi aylık ödeme ile elde edilebilen başka Netflix rakibi eğlence servisleri de bulunuyor. Netflix’in yanına ya da Netflix’in yerine bunlardan tercih edenler de az değil. Buna ek olarak Formula 1 gibi sporları internet üzerinden takip etmeyen isteyenler de örneğin S Sport Plus’a aylık 22 TL gibi ödeme yapıyor. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman ise bir kişinin aylık internet odaklı masrafı tam 300 TL‘ye ulaşabiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, netflix, internet, exxen