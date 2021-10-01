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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 28 bin 873 yeni vaka, 210 can kaybı
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 28 bin 873 yeni vaka, 210 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 28 bin 873 yeni vaka, 210 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T19:56+0300
2021-10-01T19:56+0300
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 28 bin 873 yeni vaka, 210 can kaybı

19:56 01.10.2021
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Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
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