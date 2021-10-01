https://tr.sputniknews.com/20211001/uefa-avrupa-liginde-gecenin-sonuclari-1049414103.html

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T00:55+0300

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spor

uefa avrupa ligi

maç

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E Grubu'nda Galatasaray, Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu'nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.Ligin ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

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uefa avrupa ligi, maç