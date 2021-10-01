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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:55+0300
2021-10-01T00:55+0300
spor
uefa avrupa ligi
maç
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E Grubu'nda Galatasaray, Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu'nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.Ligin ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
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uefa avrupa ligi, maç

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:55 01.10.2021
© AAGalatasaray-Marsilya
Galatasaray-Marsilya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.
E Grubu'nda Galatasaray, Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu'nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.
Ligin ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0
Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0
Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3
Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0
Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
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