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Validebağ Korusu için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı alındı
Validebağ Korusu için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı alındı
Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen millet bahçesi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazı sonucu... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T18:15+0300
2021-10-01T18:15+0300
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üsküdar
validebağ gönüllüleri
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na yapılmak istenen millet bahçesi projesi için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Validebağ Gönüllüleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, haklı itirazlarimiz sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verilmiştir. Hukuk kazanacak , kazanan Validebağ olacak…" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210902/uskudar-belediyesi-1-derece-dogal-sit-alani-olan-validebag-korusuna-is-makineleriyle-gitti--1048551106.html
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üsküdar, validebağ gönüllüleri

Validebağ Korusu için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı alındı

18:15 01.10.2021
© Fotoğraf : DHAValidebağ Korusu
Validebağ Korusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen millet bahçesi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazı sonucu kaldırılan yürütmeyi durdurma kararının yeniden alındığını duyurdu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na yapılmak istenen millet bahçesi projesi için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Validebağ Gönüllüleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, haklı itirazlarimiz sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verilmiştir. Hukuk kazanacak , kazanan Validebağ olacak…" dedi.
Validebağ Gönüllüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
YAŞAM
Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti
2 Eylül, 15:36
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