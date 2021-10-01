https://tr.sputniknews.com/20211001/yagmur-kanalinda-mahsur-kalan-adam-gunler-sonra-kurtarildi-1049437831.html

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T18:21+0300

2021-10-01T18:21+0300

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yaşam

video

abd

yağmur

arizona

itfaiye

kamera

kanal

mahsur kalma

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ABD'nin Arizona eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Glendale'da 30'lu yaşlardaki bir adamın günlerdir yağmur kanalında mahsur kaldığı ortaya çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yoldan geçenlerin adamın kolunu görmesi üzerine 911'i aradığı, bölgeye kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kanaldaki adamın kanala yerleştirilen merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıktığı görüldü. Günlerdir kanalda olduğu belirtilen adam sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, neden kanala girdiğine dair bir detay paylaşılmadı.

arizona

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video, abd, yağmur, arizona, itfaiye, kamera, kanal, mahsur kalma