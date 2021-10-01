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Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı
Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı
ABD'nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T18:21+0300
2021-10-01T18:21+0300
yaşam
video
abd
yağmur
arizona
itfaiye
kamera
kanal
mahsur kalma
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ABD'nin Arizona eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Glendale'da 30'lu yaşlardaki bir adamın günlerdir yağmur kanalında mahsur kaldığı ortaya çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yoldan geçenlerin adamın kolunu görmesi üzerine 911'i aradığı, bölgeye kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kanaldaki adamın kanala yerleştirilen merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıktığı görüldü. Günlerdir kanalda olduğu belirtilen adam sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, neden kanala girdiğine dair bir detay paylaşılmadı.
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video, abd, yağmur, arizona, itfaiye, kamera, kanal, mahsur kalma

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

18:21 01.10.2021
© DHAYağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı
Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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ABD'nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.
ABD'nin Arizona eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Glendale'da 30'lu yaşlardaki bir adamın günlerdir yağmur kanalında mahsur kaldığı ortaya çıktı.
İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yoldan geçenlerin adamın kolunu görmesi üzerine 911'i aradığı, bölgeye kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kanaldaki adamın kanala yerleştirilen merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıktığı görüldü.
Günlerdir kanalda olduğu belirtilen adam sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, neden kanala girdiğine dair bir detay paylaşılmadı.
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