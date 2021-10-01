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https://tr.sputniknews.com/20211001/yargitay-karar-verdi-izinsiz-telefon-numarasi-paylasmak-suc-mu-1049441616.html
Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?
Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?
Eski kız arkadaşının telefon numarasını başkasıyla paylaştı. Numarası kendisinden habersiz paylaşılan kişi şikayetçi oldu. Yerel mahkeme eylemi suç olarak... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T20:04+0300
2021-10-01T20:04+0300
türkiye
yargıtay
mahkeme
telefon
telefon numarası
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Giresun'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı numarasını arkadaşıyla paylaştı. Genç kız her iki kişiden de davacı oldu. Yargı süreci başladı.TRT Haber'in aktardığına göre yerel mahkeme, davacıyı haklı bulmadı. Eylemin "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, beraat kararı verdi.Yargıtay kararı bozduKararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi.Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın bozulmasına hükmetti.
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yargıtay, mahkeme, telefon, telefon numarası

Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?

20:04 01.10.2021
© FlickrTelefon - mesaj - dolandırıcılık
Telefon - mesaj - dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Flickr
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Eski kız arkadaşının telefon numarasını başkasıyla paylaştı. Numarası kendisinden habersiz paylaşılan kişi şikayetçi oldu. Yerel mahkeme eylemi suç olarak görmedi, beraat kararı verdi. Yargıtay o kararı "hukuka aykırı" gerekçesiyle bozdu.
Giresun'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı numarasını arkadaşıyla paylaştı. Genç kız her iki kişiden de davacı oldu. Yargı süreci başladı.
TRT Haber'in aktardığına göre yerel mahkeme, davacıyı haklı bulmadı. Eylemin "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, beraat kararı verdi.

Yargıtay kararı bozdu

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi.
Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın bozulmasına hükmetti.
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