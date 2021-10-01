https://tr.sputniknews.com/20211001/yargitay-karar-verdi-izinsiz-telefon-numarasi-paylasmak-suc-mu-1049441616.html

Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?

Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?

Eski kız arkadaşının telefon numarasını başkasıyla paylaştı. Numarası kendisinden habersiz paylaşılan kişi şikayetçi oldu. Yerel mahkeme eylemi suç olarak... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T20:04+0300

2021-10-01T20:04+0300

2021-10-01T20:04+0300

türkiye

yargıtay

mahkeme

telefon

telefon numarası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043765272_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c57227c98184494f4631e50e4233d18e.jpg

Giresun'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı numarasını arkadaşıyla paylaştı. Genç kız her iki kişiden de davacı oldu. Yargı süreci başladı.TRT Haber'in aktardığına göre yerel mahkeme, davacıyı haklı bulmadı. Eylemin "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, beraat kararı verdi.Yargıtay kararı bozduKararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi.Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın bozulmasına hükmetti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yargıtay, mahkeme, telefon, telefon numarası