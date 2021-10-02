https://tr.sputniknews.com/20211002/abdli-ilac-sirketi-merckin-gelistirdigi-kovid-19-ilacinin-fiyati-belli-oldu-1049457511.html

ABD'li ilaç şirketi Merck'in geliştirdiği Kovid-19 ilacının fiyatı belli oldu

ABD'li ilaç şirketi Merck'in geliştirdiği Kovid-19 ilacının fiyatı belli oldu

Merck firması, koronavirüse karşı geliştirdiği 'molnupiravir' adlı ilacın Delta da dahil olmak üzere bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T13:19+0300

2021-10-02T13:19+0300

2021-10-02T13:19+0300

koronavirüs

merck

koronavirüs

koronavirüs ilacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102841/25/1028412528_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_e7c0f2e0167d75bbc19960079fb19808.jpg

Merck, geliştirdikleri 'molnupiravir' adlı ilacın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü açıkladı. ABD ve dünyada kullanım izinleri için başvuru yapılan ilacın fiyatı da belli oldu. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL. Bu fiyatın diğer ülkeler içinde aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211001/abdli-ilac-sirketi-merck-acikladi-koronavirus-hapi-olum-riskini-yuzde-50-azaltiyor-1049437220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merck , koronavirüs, koronavirüs ilacı