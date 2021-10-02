ABD'li ilaç şirketi Merck'in geliştirdiği Kovid-19 ilacının fiyatı belli oldu

Merck, geliştirdikleri 'molnupiravir' adlı ilacın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü açıkladı. ABD ve dünyada kullanım izinleri için başvuru yapılan ilacın fiyatı da belli oldu. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL. Bu fiyatın diğer ülkeler içinde aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Merck firması, koronavirüse karşı geliştirdiği 'molnupiravir' adlı ilacın Delta da dahil olmak üzere bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı. İlaç ABD'de şimdiden 1.7 milyon sipariş verdi, ilaç için belirlenen fiyat ise 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası.
Merck, geliştirdikleri 'molnupiravir' adlı ilacın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünüaçıkladı.
ABD ve dünyada kullanım izinleri için başvuru yapılan ilacın fiyatı da belli oldu. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL.
Bu fiyatın diğer ülkeler içinde aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.