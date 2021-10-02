Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211002/aliyev-pasinyan-hazir-oldugunda-onunla-gorusmeye-hazirim-1049460179.html
Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım
Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz"... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T15:55+0300
2021-10-02T15:55+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
ilham aliyev
paşinyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043908465_0:5:1853:1047_1920x0_80_0_0_b50701e1f662249b55559f8a7703071e.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki süreçle ilgili İspanyol medyasına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde "ilişkilerin kurulması için iş birliği" formatı kurulduğunu belirten Aliyev, "Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez yapıldı. Bakanımız tarafından bana verilen bilgiye göre toplantının yapıcı olduğunu düşünüyorum. Savaştan sonra düşüncemiz değişmedi. Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz. Ayrıca Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade ettik. Tüm bu girişimler defalarca yapıldı" şeklinde konuştu.'Türkiye ve Rusya’nın bölgenin istikrarı için olumlu katkıları oldu'Türkiye ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın ve Ermenistan’ın iki komşusu olarak istikrar, güvenlik ve gelecekteki kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını düşündüğünü vurgulayan Aliyev, "Bildiğiniz gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanları (Erdoğan-Putin) geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Diğer konuların yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durumu da ele aldılar. Her iki ülkenin rolünü çok olumlu, istikrar sağlayıcı bir rol olarak değerlendiriyoruz. Kanımca bu, yeni bölgesel iş birliğinin özüdür" diye konuştu.'Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak üçlü bir formatta Paşinyan ile toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aliyev, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz" dedi."Sadece bu yıl işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık"Vatandaşların Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere dönmesinin önündeki en büyük engelin mayınlar olduğunu ifade eden Aliyev, "Alanlar mayınlardan temizlenmedikçe insanları geri getiremeyeceğiz ve hayatlarını tehlikeye atamayız" dedi. Aliyev, "Birçok kez söylediğim gibi bu durumda asıl rakibimiz zaman. Mayın temizleme işini kendimiz yapıyoruz. Mayın Temizleme Ajansımızın kadrosunu arttırdık. Bu sürece katılan askerlerimizin sayısı da arttırılmıştır. Ancak bu zaman alıyor. Diğer taraftan da sivil nüfus için yerleşim yerleri, kasabalar ve köyler inşa etmeye başladık bile. Tüm şehirler için planlar hazırlıyoruz. Sonra bunu köyler için yapacağız. Sadece bu yıl kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı.
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043908465_51:0:1774:1292_1920x0_80_0_0_2d7a9fff994fe1d01eee4b350b1ea28c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, paşinyan

Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım

15:55 02.10.2021
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© İHA
Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki süreçle ilgili İspanyol medyasına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde "ilişkilerin kurulması için iş birliği" formatı kurulduğunu belirten Aliyev, "Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez yapıldı. Bakanımız tarafından bana verilen bilgiye göre toplantının yapıcı olduğunu düşünüyorum. Savaştan sonra düşüncemiz değişmedi. Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz. Ayrıca Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade ettik. Tüm bu girişimler defalarca yapıldı" şeklinde konuştu.

'Türkiye ve Rusya’nın bölgenin istikrarı için olumlu katkıları oldu'
Türkiye ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın ve Ermenistan’ın iki komşusu olarak istikrar, güvenlik ve gelecekteki kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını düşündüğünü vurgulayan Aliyev, "Bildiğiniz gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanları (Erdoğan-Putin) geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Diğer konuların yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durumu da ele aldılar. Her iki ülkenin rolünü çok olumlu, istikrar sağlayıcı bir rol olarak değerlendiriyoruz. Kanımca bu, yeni bölgesel iş birliğinin özüdür" diye konuştu.

'Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak üçlü bir formatta Paşinyan ile toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aliyev, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz" dedi.

"Sadece bu yıl işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık"
Vatandaşların Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere dönmesinin önündeki en büyük engelin mayınlar olduğunu ifade eden Aliyev, "Alanlar mayınlardan temizlenmedikçe insanları geri getiremeyeceğiz ve hayatlarını tehlikeye atamayız" dedi. Aliyev, "Birçok kez söylediğim gibi bu durumda asıl rakibimiz zaman. Mayın temizleme işini kendimiz yapıyoruz. Mayın Temizleme Ajansımızın kadrosunu arttırdık. Bu sürece katılan askerlerimizin sayısı da arttırılmıştır. Ancak bu zaman alıyor. Diğer taraftan da sivil nüfus için yerleşim yerleri, kasabalar ve köyler inşa etmeye başladık bile. Tüm şehirler için planlar hazırlıyoruz. Sonra bunu köyler için yapacağız. Sadece bu yıl kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:11Kılıçdaroğlu: Adaletle değil baskıyla Türkiye'yi yöneten bir anlayışla karşı karşıyayız
15:55Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım
15:55Evinin önünde ayı saldırısına uğradı: 'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'
15:46Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakacağını duyurdu
15:30Trafikte korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler
15:22BM Genel Kurul Başkanlı Shahid: 2022’nin sonuna kadar tüm dünyanın aşılanmasını umarım
15:17AFAD 61 ilin risk planını tamamladı
15:07Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: DSÖ, Sputnik V aşısının tanınması için tüm engelleri kaldırdı
14:53Canlıyken mezara gömülen bebeğin tedavisi tamamlandı
14:40Lukaşenko: Avrupa Birliği’nden intikam almayı gerekli görmüyorum
14:30Haftalık vaka haritası açıklandı
14:19İmamoğlu'ndan İSPARK'ın zarar ettiği ve Genel Müdürün görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama
14:19Mikroçip takılan Boji İstanbul'da bir günde 29 durak gezdi
14:10Midesinden bir kilodan fazla çivi, vida ve bıçak çıktı
13:48Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız
13:41İçişleri Bakanı Soylu: Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı
13:39Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmir'de 6 taşınmazı satacak
13:30Erdoğan: Oğuzhan Asiltürk'ün bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti
13:19ABD'li ilaç şirketi Merck'in geliştirdiği Kovid-19 ilacının fiyatı belli oldu
13:15Selçuk Bayraktar'dan Birgün'e dava