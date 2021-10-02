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Ankara'da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Ankara'da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan eski bir çöplükte metan gazının sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sonucu çöplükte ve çevresinde yangın çıktı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T03:30+0300
2021-10-02T03:30+0300
2021-10-02T03:30+0300
türkiye
ankara
yangın
patlama
polatlı
çöplük
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Olay Polatlı-Konya yolunun 115. kilometresinde bulunan eski bir çöplükte meydana geldi.Edinilen bilgiye göre eski çöplükte metan gazının sıkışması sonrası patlama yaşandı.Patlama sonrası çöplükte ve çevrede yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Jandarma ekipleri tarafından olası bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın 2.5 saat sonra söndürüldü.Öte yandan yangının ortasından kalan bir köpek ile yavruları ekipler tarafından kurtarıldı.
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ankara, yangın, patlama, polatlı, çöplük
Ankara'da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan eski bir çöplükte metan gazının sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sonucu çöplükte ve çevresinde yangın çıktı.
Olay Polatlı-Konya yolunun 115. kilometresinde bulunan eski bir çöplükte meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre eski çöplükte
metan gazının sıkışması sonrası patlama yaşandı.
Patlama sonrası çöplükte ve çevrede yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri tarafından olası bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın 2.5 saat sonra söndürüldü.
Öte yandan yangının ortasından kalan bir köpek ile yavruları ekipler tarafından kurtarıldı.