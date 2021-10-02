https://tr.sputniknews.com/20211002/ankarada-coplukte-meydana-gelen-patlama-sonrasi-yangin-cikti-1049451877.html

Ankara'da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı

Ankara'da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan eski bir çöplükte metan gazının sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sonucu çöplükte ve çevresinde yangın çıktı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T03:30+0300

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türkiye

ankara

yangın

patlama

polatlı

çöplük

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Olay Polatlı-Konya yolunun 115. kilometresinde bulunan eski bir çöplükte meydana geldi.Edinilen bilgiye göre eski çöplükte metan gazının sıkışması sonrası patlama yaşandı.Patlama sonrası çöplükte ve çevrede yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Jandarma ekipleri tarafından olası bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın 2.5 saat sonra söndürüldü.Öte yandan yangının ortasından kalan bir köpek ile yavruları ekipler tarafından kurtarıldı.

türkiye

ankara

polatlı

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ankara, yangın, patlama, polatlı, çöplük