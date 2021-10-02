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https://tr.sputniknews.com/20211002/ankarada-turk-rus-dostluk-evi-muzesi-acildi-1049461812.html
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının yer aldığı Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi törenle ziyarete... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T17:25+0300
2021-10-02T17:43+0300
dünya
rusya
türkiye
müze
gelibolu
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Ankara'da Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının 100'üncü yıl dönümünde törenle açıldı. Sovyet döneminde yetişen akademik sanatçıların eserleri ve yine ön cumhuriyet tarihi içerisinde gelişen diplomatik ilişkilere bağlı fotoğrafların yer aldığı müzenin açılışına Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İş Birliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca Türk-Rus dostluğuna hizmet edecek olan Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi töreninde diplomatik ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre Rusya Büyükelçisi Yerhov açılış töreninde, “Bu Dostluk Evi, Rus-Türk ilişkilerinin, dostluğunun ve işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor” dedi ve Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu’ya ilişkilere katkısından dolayı Puşkin Ödülü verildiğini kaydetti.Yerhov, “Bu çok ciddi bir ödül. Bu ödülü dostumuza takdim etmek benim için bir onur” diye ekledi.Bu sırada açılış töreninde ayrıca, Rusya’nın uluslararası insani ilişkilerden sorumlu federal ajansı Rossotrudniçestvo’nun Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko ve Belarus’un Ankara Büyükelçisi Viktor Rıbak da yer aldı.Törenin ardından davetliler için geleneksel Rus ve Belarus yiyeceklerinden oluşan bir yemek düzenlendi.'Türk ve Rus halklarının dostluğuna binaen kuruldu'Ankara Türk- Rus Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu, müzenin, kendi ailesi gibi politik problemler ve iç savaş nedenleriyle 100 yıl öne Rusya Federasyonu topraklarından Anadolu’ya göç edip yerleşen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin neferleri olan merhum atalarının üçüncü kuşak evlatları olarak, Türk ve Rus halklarının dostluğuna binaen kurulduğunu söyledi. Uğurlu, 1920-27 yıllarında Başkent Ankara’da ilk Sovyet Diplomatik Temsilciliğinde görev alan diplomatların anısını da Ankara Kalesi'nde kurdukları müzede yaşatacaklarını belirtti. Uğurlu, "Atalarımızın anı ve hatıralarıyla bezenmiş Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzemizin açılışında desteklerini esirgemeyen başta Rusya ve Belarus Büyükelçiliği olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Altındağ Belediye Başkanı Asım Bey kurumuyla bize çok yardımcı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Anıtlar Kurulu Başkanı Bekir Ödemiş bu binanın restorasyonunda çok büyük yardımcı oldu" dedi.'Türkiye - Rusya ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü'Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ise Türkiye-Rusya ilişkileri için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100’ncü yıl dönümü. Diğer yandan Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 1921 yılında imzalanan dostluk ve kardeşlik Moskova Anlaşmasının 100'üncü yıl dönümünün içindeyiz. Hem de Gelibolu’ya Bolşevik devriminden sonra sığınan 30 bin kişinin Gelibolu’da yaşamış oldukları bu zorunlu gurbetin 100'üncü yıl dönümü" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Çalışkan, 1921 yılında Gelibolu’da Ruslar tarafından çekilen ve müzede yer alan fotoğrafların hikayesini de anlatarak şunları söyledi: Türkiye ve Rusya arasındaki ortak tarihsel ve kültürel mirasın sergilendiği müzede Gelibolu köşesi de yer aldı. Gelibolu köşesinde, 1921 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Rus görevlilerinin o dönemin imkanlarıyla kaydettiği tarihi fotoğraflar, gözler önüne serildi.
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rusya, türkiye, müze, gelibolu

Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı

17:25 02.10.2021 (güncellendi: 17:43 02.10.2021)
© DHAAnkara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı
Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© DHA
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Ankara'da, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının yer aldığı Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi törenle ziyarete açıldı. Açılışa Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.
Ankara'da Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının 100'üncü yıl dönümünde törenle açıldı.
Sovyet döneminde yetişen akademik sanatçıların eserleri ve yine ön cumhuriyet tarihi içerisinde gelişen diplomatik ilişkilere bağlı fotoğrafların yer aldığı müzenin açılışına Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İş Birliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca Türk-Rus dostluğuna hizmet edecek olan Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi töreninde diplomatik ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.
RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre Rusya Büyükelçisi Yerhov açılış töreninde, “Bu Dostluk Evi, Rus-Türk ilişkilerinin, dostluğunun ve işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor” dedi ve Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu’ya ilişkilere katkısından dolayı Puşkin Ödülü verildiğini kaydetti.
Yerhov, “Bu çok ciddi bir ödül. Bu ödülü dostumuza takdim etmek benim için bir onur” diye ekledi.
Bu sırada açılış töreninde ayrıca, Rusya’nın uluslararası insani ilişkilerden sorumlu federal ajansı Rossotrudniçestvo’nun Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko ve Belarus’un Ankara Büyükelçisi Viktor Rıbak da yer aldı.
Törenin ardından davetliler için geleneksel Rus ve Belarus yiyeceklerinden oluşan bir yemek düzenlendi.

'Türk ve Rus halklarının dostluğuna binaen kuruldu'

Ankara Türk- Rus Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu, müzenin, kendi ailesi gibi politik problemler ve iç savaş nedenleriyle 100 yıl öne Rusya Federasyonu topraklarından Anadolu’ya göç edip yerleşen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin neferleri olan merhum atalarının üçüncü kuşak evlatları olarak, Türk ve Rus halklarının dostluğuna binaen kurulduğunu söyledi.
Uğurlu, 1920-27 yıllarında Başkent Ankara’da ilk Sovyet Diplomatik Temsilciliğinde görev alan diplomatların anısını da Ankara Kalesi'nde kurdukları müzede yaşatacaklarını belirtti. Uğurlu, "Atalarımızın anı ve hatıralarıyla bezenmiş Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzemizin açılışında desteklerini esirgemeyen başta Rusya ve Belarus Büyükelçiliği olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Altındağ Belediye Başkanı Asım Bey kurumuyla bize çok yardımcı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Anıtlar Kurulu Başkanı Bekir Ödemiş bu binanın restorasyonunda çok büyük yardımcı oldu" dedi.

'Türkiye - Rusya ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü'

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ise Türkiye-Rusya ilişkileri için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100’ncü yıl dönümü. Diğer yandan Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 1921 yılında imzalanan dostluk ve kardeşlik Moskova Anlaşmasının 100'üncü yıl dönümünün içindeyiz. Hem de Gelibolu’ya Bolşevik devriminden sonra sığınan 30 bin kişinin Gelibolu’da yaşamış oldukları bu zorunlu gurbetin 100'üncü yıl dönümü" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Çalışkan, 1921 yılında Gelibolu’da Ruslar tarafından çekilen ve müzede yer alan fotoğrafların hikayesini de anlatarak şunları söyledi:
"Bir albay fotoğraf çekmek için görevlendirildi. İlk fotoğrafı Şubat 1921’de çektiler. Gelibolu’da böyle yaklaşık 230 fotoğraf çekildi. Bu aynı zamanda Gelibolu’nun tarihine de ışık tutuyor. Ve bu fotoğraflar Ankara Rus Evi tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ndeki araştırma merkezimize hediye edildi. Biz de bu fotoğrafları restore ettik ve renklendirdik. Türkçe ve Rusça metinler eşliğinde hazırladık ve burada ziyaretçilerin ilgisine sunmaya çalıştık."
Türkiye ve Rusya arasındaki ortak tarihsel ve kültürel mirasın sergilendiği müzede Gelibolu köşesi de yer aldı. Gelibolu köşesinde, 1921 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Rus görevlilerinin o dönemin imkanlarıyla kaydettiği tarihi fotoğraflar, gözler önüne serildi.
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