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https://tr.sputniknews.com/20211002/antalya-altin-portakal-film-festivalinin-acilis-toreni-kovid-19-tedbirleri-altinda-yapildi-1049466729.html
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir kez daha... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T21:23+0300
2021-10-02T21:24+0300
yaşam
antalya
ödül
altın portakal film festivali
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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi verdiği için katılamadığı festivalin bu yılki açılış töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapılarını 58'inci kez sinemaseverler için açtığını vurgulayan Böcek, "Antalya'daki sanat ışığı hiç sönmeyecek" dedi.Daha sonra festivalde yarışacak filmlerden kesitler sunuldu.Gecede uluslararası uzun metraj, ulusal uzun ve kısa metraj ile belgesel yarışmalarının jüri üyeleri tanıtıldı.Açılış töreni sonunda sanatçı Erol Evgin konser verdi.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde festival programına bazı düzenlemeler getirildi.Birçok etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleşeceği festivalde, film gösterimleri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınırlı katılımla sadece açık hava sinemalarında yapılacak.1 milyon 400 bin lira ödülFestival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek, toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtılacak.Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Dorota Kędzierzawska, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.Bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri, yönetmen Didem Pekün, yönetmen-senarist Pelin Esmer ve gazeteci-yazar Pınar Öğünç, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri de yönetmen-oyuncu Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist-yapımcı Tunç Şahin tarafından değerlendirilecek.Festivaldeki filmler şöyle:Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri'nde Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Necip Çağhan Özdemir'in "Bembeyaz", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Birlikte Öleceğiz", Ali Tansu Turhan'ın "Diyalog", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Paz Fábrega'nın yönettiği "Aurora", Clio Barnard'ın yazıp yönettiği "Ali ve Ava", Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi tarafından hazırlanan "Gelecek", Manuel Nieto Zas'ın "İşçi ve Patron", Clara Roquet'in "Libertad", Joaquin del Paso'nun "Tel Örgüdeki Delik", Teemu Nikki'nin "Kör Adam" ile Florence Miailhe'nin "Yolculuk", Fred Baillif'in "Aile", Levan Koguashvili'nin "4. Sokaktaki Pansiyon" filmleri yarışacak.İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise Didem Şahin'ın "Acı ve Tatlı", Ebru Şeremetli’nin "An Kalır", Aslı Akdağ’ın "Bekleyiş", Ersen Çıra’nın "EDE: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm", Volkan Üce’nin "Her Şey Dahil", Ümran Safter’in "Kapıyı Açık Bırak", Mehmet Emre Battal’ın "Muhtaç", Tayfun Belet’in "Unkapanı: Bitmeyen Masal" ve Esra Yıldız’ın "Vatansız" adlı belgeselleri yer alacak.Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler ise şunlar:"Mazlum Demir’in "Agna", Burcu Uğuz’un "Aile Tablosu", Muhammed Seyyid Yıldız’ın "Ajotin", Yasemin Demirci’nin "Gece Kuşağı", Aziz Alaca’nın "Göl Kenarı", Ali Tansu Turhan’ın "İkinci Gece", Okan Avcı’nın "Kaya", Volkan Güney Eker’in "Larva", Musab Tekin’in "Rewşen", Elif Refiğ’in "Siz Biraz Uzak Kaldınız", Adar Baran Değer’in "Soğuk" ve Can Merdan Doğan’ın "Stiletto: "Pembe Bir Aile Trajedisi"28 ülkeden 45 film gösterilecekAntalya Altın Portakal Film Festivali, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak. Sinema dünyasını Antalya'da buluşturan festivalde 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek.Festival filmlerini izleyecek seyircilerin, etkinliklere girişlerinde HES kodu üzerinden aşılarının olup olmadığı kontrol edilecek.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi, 9 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.
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antalya, ödül, altın portakal film festivali

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı

21:23 02.10.2021 (güncellendi: 21:24 02.10.2021)
© AA58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir kez daha sanatseverlerle buluştu.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi verdiği için katılamadığı festivalin bu yılki açılış töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapılarını 58'inci kez sinemaseverler için açtığını vurgulayan Böcek, "Antalya'daki sanat ışığı hiç sönmeyecek" dedi.
Daha sonra festivalde yarışacak filmlerden kesitler sunuldu.
Gecede uluslararası uzun metraj, ulusal uzun ve kısa metraj ile belgesel yarışmalarının jüri üyeleri tanıtıldı.
Açılış töreni sonunda sanatçı Erol Evgin konser verdi.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde festival programına bazı düzenlemeler getirildi.
Birçok etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleşeceği festivalde, film gösterimleri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınırlı katılımla sadece açık hava sinemalarında yapılacak.

1 milyon 400 bin lira ödül

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek, toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtılacak.
Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Dorota Kędzierzawska, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.
Bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri, yönetmen Didem Pekün, yönetmen-senarist Pelin Esmer ve gazeteci-yazar Pınar Öğünç, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri de yönetmen-oyuncu Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist-yapımcı Tunç Şahin tarafından değerlendirilecek.
Festivaldeki filmler şöyle:
Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri'nde Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Necip Çağhan Özdemir'in "Bembeyaz", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Birlikte Öleceğiz", Ali Tansu Turhan'ın "Diyalog", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Paz Fábrega'nın yönettiği "Aurora", Clio Barnard'ın yazıp yönettiği "Ali ve Ava", Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi tarafından hazırlanan "Gelecek", Manuel Nieto Zas'ın "İşçi ve Patron", Clara Roquet'in "Libertad", Joaquin del Paso'nun "Tel Örgüdeki Delik", Teemu Nikki'nin "Kör Adam" ile Florence Miailhe'nin "Yolculuk", Fred Baillif'in "Aile", Levan Koguashvili'nin "4. Sokaktaki Pansiyon" filmleri yarışacak.
İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise Didem Şahin'ın "Acı ve Tatlı", Ebru Şeremetli’nin "An Kalır", Aslı Akdağ’ın "Bekleyiş", Ersen Çıra’nın "EDE: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm", Volkan Üce’nin "Her Şey Dahil", Ümran Safter’in "Kapıyı Açık Bırak", Mehmet Emre Battal’ın "Muhtaç", Tayfun Belet’in "Unkapanı: Bitmeyen Masal" ve Esra Yıldız’ın "Vatansız" adlı belgeselleri yer alacak.
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler ise şunlar:
"Mazlum Demir’in "Agna", Burcu Uğuz’un "Aile Tablosu", Muhammed Seyyid Yıldız’ın "Ajotin", Yasemin Demirci’nin "Gece Kuşağı", Aziz Alaca’nın "Göl Kenarı", Ali Tansu Turhan’ın "İkinci Gece", Okan Avcı’nın "Kaya", Volkan Güney Eker’in "Larva", Musab Tekin’in "Rewşen", Elif Refiğ’in "Siz Biraz Uzak Kaldınız", Adar Baran Değer’in "Soğuk" ve Can Merdan Doğan’ın "Stiletto: "Pembe Bir Aile Trajedisi"

28 ülkeden 45 film gösterilecek

Antalya Altın Portakal Film Festivali, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak. Sinema dünyasını Antalya'da buluşturan festivalde 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek.
Festival filmlerini izleyecek seyircilerin, etkinliklere girişlerinde HES kodu üzerinden aşılarının olup olmadığı kontrol edilecek.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi, 9 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.
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