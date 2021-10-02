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Anthony Bourdain’in 20 yıllık yapımcısı ünlü şefin ölümüyle ilgili konuştu
Anthony Bourdain’in 20 yıllık yapımcısı ünlü şefin ölümüyle ilgili konuştu
Anthony Bourdain'in uzun süredir yapımcısı olarak çalışan Tom Vitale, ünlü şefin intihar ederek öleceğini bir milyon yıl düşünse aklına gelmeyeceğini söyledi. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T23:23+0300
2021-10-02T23:28+0300
yaşam
anthony bourdain
şef
intihar
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Anthony Bourdain ile ilk kez 26 yaşındayken çalışmaya başlayan 44 yaşındaki Tom Vitale, eski şefle geçirdiği zamanı kaleme aldığı In The Weeds adlı kitabında şefle ilgili ilginç detaylara yer verdi.Dünyayı dolaşan birbirinden farklı mutfakları televizyona taşıyan Bourdain, 8 Haziran 2018’de Fransa’da 'Parts Unknown'un çekimleri sırasında 61 yaşındayken kendi hayatına son vermiş ve arkasından hiçbir not da bırakmamıştı.Ölümünden birkaç gün önce, Argento’nun bir adamı öptüğü ve kucakladığı fotoğraflar yayınlanmış ve bunun Bourdain’in intiharına neden olduğu sonucuna varılmıştı.Vitale, kitap için Bourdain’in son kız arkadaşı İtalyan oyuncu Asia Argento ile de konuştu.Sözcü'nün haberine göre Argento ise verdiği bir röportajda suçlamayı şiddetle reddetti ve hem kendisinin hem de Bourdain’in başkalarıyla da görüştüğünü açıkladı.Vitale konuyla ilgili, “Medyada bunun için çok eleştiri aldı. Kimsenin gerçekten tetiği çektiğini düşünmüyorum” dedi.Vitale, üç yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğunu ancak yine de eski patronunun ölümünü hala atlatamadığını açıkladı: “Bunun gerçekten üstesinden gelebileceğim bir şey olduğundan emin değilim” diye itiraf etti.
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anthony bourdain, şef, intihar

Anthony Bourdain’in 20 yıllık yapımcısı ünlü şefin ölümüyle ilgili konuştu

23:23 02.10.2021 (güncellendi: 23:28 02.10.2021)
© AP Photo / Richard ShotwellAnthony Bourdain
Anthony Bourdain - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Richard Shotwell
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Anthony Bourdain'in uzun süredir yapımcısı olarak çalışan Tom Vitale, ünlü şefin intihar ederek öleceğini bir milyon yıl düşünse aklına gelmeyeceğini söyledi.
Anthony Bourdain ile ilk kez 26 yaşındayken çalışmaya başlayan 44 yaşındaki Tom Vitale, eski şefle geçirdiği zamanı kaleme aldığı In The Weeds adlı kitabında şefle ilgili ilginç detaylara yer verdi.
Dünyayı dolaşan birbirinden farklı mutfakları televizyona taşıyan Bourdain, 8 Haziran 2018’de Fransa’da 'Parts Unknown'un çekimleri sırasında 61 yaşındayken kendi hayatına son vermiş ve arkasından hiçbir not da bırakmamıştı.
Ölümünden birkaç gün önce, Argento’nun bir adamı öptüğü ve kucakladığı fotoğraflar yayınlanmış ve bunun Bourdain’in intiharına neden olduğu sonucuna varılmıştı.
Vitale, kitap için Bourdain’in son kız arkadaşı İtalyan oyuncu Asia Argento ile de konuştu.
Sözcü'nün haberine göre Argento ise verdiği bir röportajda suçlamayı şiddetle reddetti ve hem kendisinin hem de Bourdain’in başkalarıyla da görüştüğünü açıkladı.
Vitale konuyla ilgili, “Medyada bunun için çok eleştiri aldı. Kimsenin gerçekten tetiği çektiğini düşünmüyorum” dedi.
Vitale, üç yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğunu ancak yine de eski patronunun ölümünü hala atlatamadığını açıkladı: “Bunun gerçekten üstesinden gelebileceğim bir şey olduğundan emin değilim” diye itiraf etti.
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