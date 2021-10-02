Atama karaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliği'ne, Kırıkkale Valiliği'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliği'ne ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.
Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliği'ne, Kırıkkale Valiliği'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliği'ne ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.
Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.