https://tr.sputniknews.com/20211002/atama-karalari-resmi-gazetede-1049452635.html

Atama karaları Resmi Gazete'de

Atama karaları Resmi Gazete'de

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T05:38+0300

2021-10-02T05:38+0300

2021-10-02T05:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliği'ne, Kırıkkale Valiliği'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliği'ne ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, atama