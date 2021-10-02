https://tr.sputniknews.com/20211002/atmden-para-cekmek-isteyenleri-yardim-bahanesiyle-dolandiran-kisi-gozaltina-alindi-1049463589.html

ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandıran kişi gözaltına alındı

ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandıran kişi gözaltına alındı

Siirt'te yardım etme bahanesiyle banka kartlarını ve şifrelerini elde ettiği yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T18:37+0300

2021-10-02T18:37+0300

2021-10-02T18:37+0300

türkiye

siirt

banka

atm

dolandırıcılık

yaşlı

kart

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Siirt’te ATM’den para çekemeyen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları, yardım etme bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Ö.C.E. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ATM'lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin, yardım etme bahanesiyle banka kartları ve şifrelerini elde ederek paralarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Ö.C.E. olduğunu tespit etti.Zanlı, merkez Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki bir banka önünde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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siirt, banka, atm, dolandırıcılık, yaşlı, kart