https://tr.sputniknews.com/20211002/benzemez-kimse-sana-yayindan-kaldirildi-mustafa-keser-bulent-ersoyu-sucladi-1049454361.html

'Benzemez Kimse Sana' yayından kaldırıldı: Mustafa Keser, Bülent Ersoy'u suçladı

'Benzemez Kimse Sana' yayından kaldırıldı: Mustafa Keser, Bülent Ersoy'u suçladı

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yaptığı "Benzemez Kimse Bize" programı Star TV tarafından yayından kaldırıldı. Mustafa Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T11:03+0300

2021-10-02T11:03+0300

2021-10-02T11:04+0300

yaşam

bülent ersoy

mustafa keser

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İki bölüm yayınlanan program hakkında akşam saatlerinde Keser, 13 bölümlük bir sözleşme imzaladığını belirterek 11 bölüm sonra programdan ayrılacağını duyurmuştu.Magazinsortie'de yer alan habere göre; Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın 'Benzemez Kimse Bize' programının Star TV tarafından yayından kaldırıldığını doğruladı.Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyanın gündemine düşerken Ersoy'un sarhoş olarak yayına çıktığı iddia edilmiş, Ersoy canlı yayında ağzına tek damla içki almadığını, heyecanlandığını açıklamıştı.Programın ikinci bölümünde Şafak Sezer ve Kibariye konuk olmuş, komedyen Sezer canlı yayında Ersoy'a alkolmetre üfletmişti.Seyhan Erdağ, Temiz Magazin'de Mustafa Keser'in bugün bir paylaşım yaptığını, Star yönetiminin isteği üzerine postu sildiğini ardından programın yayından kaldırıldığını açıkladı.Son programda Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında soğuk rüzgâlar esmiş, ikili birbirleriyle konuşmazken özellikle programın sonlarında birbirlerinin yüzüne bakmamayı tercih etmiş, programın finalini Keser yapmıştı.Mustafa Keser, programın kaldırılmasına ilişkin "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211001/bulent-ersoy-ekibim-icin-servetimi-ortaya-dokecegim-1049419419.html

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bülent ersoy, mustafa keser