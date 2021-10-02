https://tr.sputniknews.com/20211002/beyaz-saray-kuzey-koreye-muzakere-teklifinde-bulunduk-ancak-henuz-yanit-alamadik-1049452386.html

Beyaz Saray: Kuzey Kore'ye müzakere teklifinde bulunduk ancak henüz yanıt alamadık

Beyaz Saray: Kuzey Kore'ye müzakere teklifinde bulunduk ancak henüz yanıt alamadık

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'ye müzakere masasına dönme teklifinde bulunduklarını ancak Pyongyang'dan henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T04:49+0300

2021-10-02T04:49+0300

2021-10-02T04:49+0300

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abd

kuzey kore

beyaz saray

jen psaki

müzakere

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, son günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore'ye yönelik müzakere masasına dönme çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu.Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore liderliğiyle görüşmek üzere belirli tekliflerde bulunduklarını ancak şimdiye dek yanıt alamadıklarını kaydetti.Psaki, "Tüm konuları müzakere etmeye hazırız" ifadesini kullandı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Pyongyang ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık olduğunu bildirmişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, söz konusu çağrıyı 'aldatmaca' olarak nitelendirmişti.

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