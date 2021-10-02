Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211002/bm-genel-kurul-baskanli-shahid-2022nin-sonuna-kadar-tum-dunyanin-asilanmasini-umarim-1049459587.html
BM Genel Kurul Başkanlı Shahid: 2022’nin sonuna kadar tüm dünyanın aşılanmasını umarım
BM Genel Kurul Başkanlı Shahid: 2022’nin sonuna kadar tüm dünyanın aşılanmasını umarım
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünya nüfusunun koronavirüse karşı aşılanmış olması umudunu... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T15:22+0300
2021-10-02T15:22+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
aşılama
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1044680944_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_1d8ee90ed4826db85e4f6b633fcb6f57.jpg
BM 76. Genel Kurul Başkanı görevini bir önceki dönem başkanı Volkan Bozkır’dan devralan Abdulla Shahid, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünya nüfusunun Kovid-19 salgınına karşı aşılanmış olması umudunu dile getirerek, bu hedefe ulaşmak adına tüm ülkelere birleşme çağrısında bulundu.Shahid, “Yetkilerimi herkesi birleştirmek için kullanmak niyetindeyim. Benim görevim, hepimizin 2022'nin sonuna kadar tüm dünya nüfusunun aşılanması konusunda çok daha umut verici bir takvime ulaşmamızı sağlamak” diye konuştu.Genel Kurul’un 193 ülkeden oluştuğuna dikkat çeken Shahid, 76. Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmaları sırasında ABD, Hindistan, Çin ve dünyanın farklı bölgelerinden aşı üreten ülkeler de dahil olmak üzere çok olumlu sinyaller alındığını vurguladı.Daha önce Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Kovid-19 aşıları ile ilgili fikri mülkiyet haklarından vazgeçmeyen bazı Batı ülkelerini bencillik yapmakla suçlamıştı. Zengin ülkelerin birçok hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Callamard, gelirlerini artırmak için aşı fiyatlarına zam yapan ilaç şirketlerinin bu tutumunu ‘utanç verici’ olarak nitelendirmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1044680944_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_0fdb3391133d6a69791fb789e855f33e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), aşılama, koronavirüs

BM Genel Kurul Başkanlı Shahid: 2022’nin sonuna kadar tüm dünyanın aşılanmasını umarım

15:22 02.10.2021
© AFP 2021 / RICK BAJORNASAbdulla Shahid
Abdulla Shahid - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AFP 2021 / RICK BAJORNAS
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünya nüfusunun koronavirüse karşı aşılanmış olması umudunu dile getirerek, bu hedefe ulaşmak için tüm ülkeleri birleşmeye çağırdı.
BM 76. Genel Kurul Başkanı görevini bir önceki dönem başkanı Volkan Bozkır’dan devralan Abdulla Shahid, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünya nüfusunun Kovid-19 salgınına karşı aşılanmış olması umudunu dile getirerek, bu hedefe ulaşmak adına tüm ülkelere birleşme çağrısında bulundu.
Shahid, “Yetkilerimi herkesi birleştirmek için kullanmak niyetindeyim. Benim görevim, hepimizin 2022'nin sonuna kadar tüm dünya nüfusunun aşılanması konusunda çok daha umut verici bir takvime ulaşmamızı sağlamak” diye konuştu.
Genel Kurul’un 193 ülkeden oluştuğuna dikkat çeken Shahid, 76. Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmaları sırasında ABD, Hindistan, Çin ve dünyanın farklı bölgelerinden aşı üreten ülkeler de dahil olmak üzere çok olumlu sinyaller alındığını vurguladı.
Daha önce Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Kovid-19 aşıları ile ilgili fikri mülkiyet haklarından vazgeçmeyen bazı Batı ülkelerini bencillik yapmakla suçlamıştı. Zengin ülkelerin birçok hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Callamard, gelirlerini artırmak için aşı fiyatlarına zam yapan ilaç şirketlerinin bu tutumunu ‘utanç verici’ olarak nitelendirmişti.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:11Kılıçdaroğlu: Adaletle değil baskıyla Türkiye'yi yöneten bir anlayışla karşı karşıyayız
15:55Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım
15:55Evinin önünde ayı saldırısına uğradı: 'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'
15:46Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakacağını duyurdu
15:30Trafikte korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler
15:22BM Genel Kurul Başkanlı Shahid: 2022’nin sonuna kadar tüm dünyanın aşılanmasını umarım
15:17AFAD 61 ilin risk planını tamamladı
15:07Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: DSÖ, Sputnik V aşısının tanınması için tüm engelleri kaldırdı
14:53Canlıyken mezara gömülen bebeğin tedavisi tamamlandı
14:40Lukaşenko: Avrupa Birliği’nden intikam almayı gerekli görmüyorum
14:30Haftalık vaka haritası açıklandı
14:19İmamoğlu'ndan İSPARK'ın zarar ettiği ve Genel Müdürün görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama
14:19Mikroçip takılan Boji İstanbul'da bir günde 29 durak gezdi
14:10Midesinden bir kilodan fazla çivi, vida ve bıçak çıktı
13:48Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız
13:41İçişleri Bakanı Soylu: Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı
13:39Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmir'de 6 taşınmazı satacak
13:30Erdoğan: Oğuzhan Asiltürk'ün bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti
13:19ABD'li ilaç şirketi Merck'in geliştirdiği Kovid-19 ilacının fiyatı belli oldu
13:15Selçuk Bayraktar'dan Birgün'e dava