BM Genel Kurul Başkanlı Shahid: 2022’nin sonuna kadar tüm dünyanın aşılanmasını umarım

BM 76. Genel Kurul Başkanı görevini bir önceki dönem başkanı Volkan Bozkır’dan devralan Abdulla Shahid, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünya nüfusunun Kovid-19 salgınına karşı aşılanmış olması umudunu dile getirerek, bu hedefe ulaşmak adına tüm ülkelere birleşme çağrısında bulundu.Shahid, “Yetkilerimi herkesi birleştirmek için kullanmak niyetindeyim. Benim görevim, hepimizin 2022'nin sonuna kadar tüm dünya nüfusunun aşılanması konusunda çok daha umut verici bir takvime ulaşmamızı sağlamak” diye konuştu.Genel Kurul’un 193 ülkeden oluştuğuna dikkat çeken Shahid, 76. Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmaları sırasında ABD, Hindistan, Çin ve dünyanın farklı bölgelerinden aşı üreten ülkeler de dahil olmak üzere çok olumlu sinyaller alındığını vurguladı.Daha önce Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Kovid-19 aşıları ile ilgili fikri mülkiyet haklarından vazgeçmeyen bazı Batı ülkelerini bencillik yapmakla suçlamıştı. Zengin ülkelerin birçok hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Callamard, gelirlerini artırmak için aşı fiyatlarına zam yapan ilaç şirketlerinin bu tutumunu ‘utanç verici’ olarak nitelendirmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünya nüfusunun koronavirüse karşı aşılanmış olması umudunu dile getirerek, bu hedefe ulaşmak için tüm ülkeleri birleşmeye çağırdı.
BM 76. Genel Kurul Başkanı görevini bir önceki dönem başkanı Volkan Bozkır’dan devralan Abdulla Shahid, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünya nüfusunun Kovid-19 salgınına karşı aşılanmış olması umudunu dile getirerek, bu hedefe ulaşmak adına tüm ülkelere birleşme çağrısında bulundu.
Shahid, “Yetkilerimi herkesi birleştirmek için kullanmak niyetindeyim. Benim görevim, hepimizin 2022'nin sonuna kadar tüm dünya nüfusunun aşılanması konusunda çok daha umut verici bir takvime ulaşmamızı sağlamak” diye konuştu.
Genel Kurul’un 193 ülkeden oluştuğuna dikkat çeken Shahid, 76. Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmaları sırasında ABD, Hindistan, Çin ve dünyanın farklı bölgelerinden aşı üreten ülkeler de dahil olmak üzere çok olumlu sinyaller alındığını vurguladı.
Daha önce Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Kovid-19 aşıları ile ilgili fikri mülkiyet haklarından vazgeçmeyen bazı Batı ülkelerini bencillik yapmakla suçlamıştı. Zengin ülkelerin birçok hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Callamard, gelirlerini artırmak için aşı fiyatlarına zam yapan ilaç şirketlerinin bu tutumunu ‘utanç verici’ olarak nitelendirmişti.