https://tr.sputniknews.com/20211002/cop-konteynerine-carpti-tirin-altinda-kalmaktan-saniyelerle-kurtuldu-1049465318.html

Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda TIR'ın altında kalmaktan son anda... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T20:06+0300

2021-10-02T20:06+0300

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manisa

motorsiklet

tir

turgutlu

türkiye

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.TIR'ın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

manisa

turgutlu

türkiye

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manisa, motorsiklet, tir, turgutlu