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Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda TIR'ın altında kalmaktan son anda... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
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manisa
motorsiklet
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.TIR'ın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
manisa
turgutlu
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manisa, motorsiklet, tir, turgutlu

Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

20:06 02.10.2021 (güncellendi: 20:07 02.10.2021)
© İHAManisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© İHA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.
İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
TIR'ın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
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