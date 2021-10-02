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Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda TIR'ın altında kalmaktan son anda... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T20:06+0300
2021-10-02T20:06+0300
2021-10-02T20:07+0300
manisa
motorsiklet
tir
turgutlu
türkiye
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.TIR'ın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
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manisa, motorsiklet, tir, turgutlu
Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu 20:06 02.10.2021 (güncellendi: 20:07 02.10.2021)
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.
İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
TIR'ın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.