https://tr.sputniknews.com/20211002/cumhurbaskani-erdogan-korona-sonrasi-donemde-islam-dusmanligi-daha-da-yayginlasacaktir-1049464955.html

Erdoğan: Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır

Erdoğan: Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" dedi. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T19:52+0300

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2021-10-02T19:59+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

türkiye

islam

dolmabahçe

uluslararası demokratlar birliği (uid)

koronavirüs

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" dedi.

türkiye

dolmabahçe

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recep tayyip erdoğan, türkiye, islam, dolmabahçe, uluslararası demokratlar birliği (uid), koronavirüs