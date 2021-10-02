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Erdoğan: Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır
Erdoğan: Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" dedi. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T19:52+0300
2021-10-02T19:52+0300
2021-10-02T19:59+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
türkiye
islam
dolmabahçe
uluslararası demokratlar birliği (uid)
koronavirüs
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" dedi.
türkiye
dolmabahçe
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recep tayyip erdoğan, türkiye, islam, dolmabahçe, uluslararası demokratlar birliği (uid), koronavirüs
Erdoğan: Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır 19:52 02.10.2021 (güncellendi: 19:59 02.10.2021) Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" dedi.