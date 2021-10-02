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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgesinde sözü dinlenen, masa ve sahada olan bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgesinde sözü dinlenen, masa ve sahada olan bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var” dedi. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T23:09+0300
2021-10-02T23:09+0300
türkiye
fuat oktay
cumhurbaşkanı yardımcısı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Hava yoluyla ilçeye gelen Oktay ilk olarak yerel kalkınma modeli kapsamında Çekerek Belediyesi'nin oluşturduğu lavanta adasını ziyaret etti. Burada lavanta kesimi yapan Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra ilçe meydanında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin olmadığı hiçbir senaryonun bölgede işlemeyeceğini söyledi. Oktay, “Dünyada lideriyle birlikte sözü dinlenen yanında dimdik durduğumuz ve onun da dimdik durduğu, dünyaya karşı dimdik durduğu ve Dünya 5’ten büyük dediği, meydan okuduğu lideriyle dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var. Türkiye’nin olmadığı hiçbir senaryonun bölgede işleyemeyeceği bir Türkiye var, bir lider var Recep Tayyip Erdoğan. Ve bizler de onun yol arkadaşlarıyız” dedi.
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fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgesinde sözü dinlenen, masa ve sahada olan bir Türkiye var

23:09 02.10.2021
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENERCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENER
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Hava yoluyla ilçeye gelen Oktay ilk olarak yerel kalkınma modeli kapsamında Çekerek Belediyesi'nin oluşturduğu lavanta adasını ziyaret etti. Burada lavanta kesimi yapan Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra ilçe meydanında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin olmadığı hiçbir senaryonun bölgede işlemeyeceğini söyledi.
Oktay, “Dünyada lideriyle birlikte sözü dinlenen yanında dimdik durduğumuz ve onun da dimdik durduğu, dünyaya karşı dimdik durduğu ve Dünya 5’ten büyük dediği, meydan okuduğu lideriyle dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var. Türkiye’nin olmadığı hiçbir senaryonun bölgede işleyemeyeceği bir Türkiye var, bir lider var Recep Tayyip Erdoğan. Ve bizler de onun yol arkadaşlarıyız” dedi.
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