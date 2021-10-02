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Dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman, Antalya'da sahne aldı
Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman, sanatseverlerle buluştu.
Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu etkinlik, bir otelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.
Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde, Butman'a, güçlü sesiyle Fantine ve Moskova Caz Orkestrası eşlik etti.
Festival, Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem'in yer aldığı 'Sonic Boom' projesiyle yarın devam edecek.
© AA / Mustafa ÇiftçiAntalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
1/5
© AA / Mustafa Çiftçi
Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
© AA / Mustafa ÇiftçiAntalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
2/5
© AA / Mustafa Çiftçi
Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
© AA / Mustafa ÇiftçiAntalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
3/5
© AA / Mustafa Çiftçi
Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
© AA / Mustafa ÇiftçiAntalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
4/5
© AA / Mustafa Çiftçi
Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
© AA / Mustafa ÇiftçiAntalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.
5/5
© AA / Mustafa Çiftçi
Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu.