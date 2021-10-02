https://tr.sputniknews.com/20211002/dunyaca-unlu-rus-saksafon-sanatcisi-igor-butman-antalyada-sahne-aldi-1049451564.html

Dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman, Antalya'da sahne aldı

Dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman, Antalya'da sahne aldı

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman sanatseverlerle buluştu. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

igor butman

saksafon

türk hava yolları (thy)

antalya akra caz festivali

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Antalya'da dördüncüsü düzenlenen 'Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı İgor Butman, sanatseverlerle buluştu.Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu etkinlik, bir otelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde, Butman'a, güçlü sesiyle Fantine ve Moskova Caz Orkestrası eşlik etti.Festival, Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem'in yer aldığı 'Sonic Boom' projesiyle yarın devam edecek.

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igor butman, saksafon, türk hava yolları (thy), antalya akra caz festivali, фото