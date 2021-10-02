Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211002/etiyopya-bm-yetkililerini-tigray-isyancilarina-yardim-sagladiklari-icin-sinir-disi-ettik-1049450079.html
Etiyopya: BM yetkililerini Tigray isyancılarına yardım sağladıkları için sınır dışı ettik
Etiyopya: BM yetkililerini Tigray isyancılarına yardım sağladıkları için sınır dışı ettik
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini Tigray isyancılarına yardım gönderdikleri gerekçesiyle sınır dışı ettiklerini ve bu... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T01:37+0300
2021-10-02T01:37+0300
dünya
etiyopya
birleşmiş milletler (bm)
insani yardım
tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044181984_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_770faa6e94b66dc1a9bb8a2e49c2c677.jpg
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan BM yetkililerinin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) insani yardım ve ekipman sağladığını iddia etti.Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre sınır dışı edilen yetkililer, TPLF'ye insani yardım göndererek üzerinde mutabık kalınan güvenlik anlaşmalarını ihlal etti.Bakanlık, TPLF'ye sağlanan iletişim ekipmanlarının, 'yanlış bilginin yayılması' ve 'insani yardımın politize edilmesine' neden olduğunu savundu.Açıklamada, "BM'yi, insani yardım sağlama konusundaki işbirliğimizin devam edebilmesi için bu personelleri süratle değiştirmeye çağırıyoruz" denilerek, Etiyopya'nın yeni çalışanların göreve başlama sürecini kolaylaştırmak adına BM Genel Sekreteri ve BM koordinatörleriyle birlikte çalışacağı taahhüdü verildi.Ülkenin, BM tüzüğünde yer alan çok taraflılık ilkeleri ve değerlerine bağlılığını yinelediği kaydedilen açıklamada, hükümetin, BM'ye bağlı olanlar da dahil olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.Öte yandan bakanlık, sınır dışı işleminin Etiyopya'nın insani yardım faailyetlerini ve BM ile bağlarını etkilemeyeceğinden emin olduklarının altını çizdi.Geçtiğimiz günlerde Etiyopya, çeşitli BM organlarının 7 personeline, ülkenin iç işlerine karıştıkları suçlamasıyla ülkeyi terk etmeleri için 3 gün süre vermişti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, karar karşısında şok olduğunu ifade ederek, BM'nin Etiyopya'da kalmasına ve buradaki çalışmalarını sürdürmesine izin verilmesini umduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210922/misir-ronesans-baraji-konusunda-kapsamli-bir-anlasma-istiyor-1049128908.html
etiyopya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044181984_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9aa67da4a6804f768081519d1b899d70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
etiyopya, birleşmiş milletler (bm), insani yardım, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

Etiyopya: BM yetkililerini Tigray isyancılarına yardım sağladıkları için sınır dışı ettik

01:37 02.10.2021
© REUTERS / BAZ RATNEREtiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar
Etiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© REUTERS / BAZ RATNER
Abone ol
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini Tigray isyancılarına yardım gönderdikleri gerekçesiyle sınır dışı ettiklerini ve bu yetkililerin değiştirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan BM yetkililerinin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) insani yardım ve ekipman sağladığını iddia etti.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre sınır dışı edilen yetkililer, TPLF'ye insani yardım göndererek üzerinde mutabık kalınan güvenlik anlaşmalarını ihlal etti.
Bakanlık, TPLF'ye sağlanan iletişim ekipmanlarının, 'yanlış bilginin yayılması' ve 'insani yardımın politize edilmesine' neden olduğunu savundu.
Açıklamada, "BM'yi, insani yardım sağlama konusundaki işbirliğimizin devam edebilmesi için bu personelleri süratle değiştirmeye çağırıyoruz" denilerek, Etiyopya'nın yeni çalışanların göreve başlama sürecini kolaylaştırmak adına BM Genel Sekreteri ve BM koordinatörleriyle birlikte çalışacağı taahhüdü verildi.
Ülkenin, BM tüzüğünde yer alan çok taraflılık ilkeleri ve değerlerine bağlılığını yinelediği kaydedilen açıklamada, hükümetin, BM'ye bağlı olanlar da dahil olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.
Öte yandan bakanlık, sınır dışı işleminin Etiyopya'nın insani yardım faailyetlerini ve BM ile bağlarını etkilemeyeceğinden emin olduklarının altını çizdi.
Geçtiğimiz günlerde Etiyopya, çeşitli BM organlarının 7 personeline, ülkenin iç işlerine karıştıkları suçlamasıyla ülkeyi terk etmeleri için 3 gün süre vermişti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, karar karşısında şok olduğunu ifade ederek, BM'nin Etiyopya'da kalmasına ve buradaki çalışmalarını sürdürmesine izin verilmesini umduğunu söylemişti.
Rönesans Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
DÜNYA
Mısır, Rönesans Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor
22 Eylül, 04:30
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:53Bakan Çavuşoğlu: Şimdi oyun kuruyoruz, oyunu da bozuyoruz
01:37Etiyopya: BM yetkililerini Tigray isyancılarına yardım sağladıkları için sınır dışı ettik
01:11YÖK'ten, azami sürelerini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı
01:00İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak
01:00İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı: 90 yaralı
00:56Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile yağış, kuvvetli rüzgar uyarısı
00:53Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
00:44Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
00:34Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olması bekleniyor
00:33İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı
00:24Sağlık kontrolünde polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı
00:23Merkel: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli
00:04Meksika'da, verdiği vaatleri yerine getirmeyen belediye başkanı kaçırıldı
DünIrak’ta, 'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından azledildi
DünEkrem İmamoğlu, Taksim’e metroyla gitti
DünErasmus mağdurları anlattı: ‘Bir anda ortada bırakıldık, Türkiye’ye dönsem 1 senem heba olacak’
DünAntalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi
DünDendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez
DünCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afganistan'a destek sağlamak istiyoruz
DünRusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu