https://tr.sputniknews.com/20211002/etiyopya-bm-yetkililerini-tigray-isyancilarina-yardim-sagladiklari-icin-sinir-disi-ettik-1049450079.html

Etiyopya: BM yetkililerini Tigray isyancılarına yardım sağladıkları için sınır dışı ettik

Etiyopya: BM yetkililerini Tigray isyancılarına yardım sağladıkları için sınır dışı ettik

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini Tigray isyancılarına yardım gönderdikleri gerekçesiyle sınır dışı ettiklerini ve bu... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T01:37+0300

2021-10-02T01:37+0300

2021-10-02T01:37+0300

dünya

etiyopya

birleşmiş milletler (bm)

insani yardım

tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan BM yetkililerinin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) insani yardım ve ekipman sağladığını iddia etti.Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre sınır dışı edilen yetkililer, TPLF'ye insani yardım göndererek üzerinde mutabık kalınan güvenlik anlaşmalarını ihlal etti.Bakanlık, TPLF'ye sağlanan iletişim ekipmanlarının, 'yanlış bilginin yayılması' ve 'insani yardımın politize edilmesine' neden olduğunu savundu.Açıklamada, "BM'yi, insani yardım sağlama konusundaki işbirliğimizin devam edebilmesi için bu personelleri süratle değiştirmeye çağırıyoruz" denilerek, Etiyopya'nın yeni çalışanların göreve başlama sürecini kolaylaştırmak adına BM Genel Sekreteri ve BM koordinatörleriyle birlikte çalışacağı taahhüdü verildi.Ülkenin, BM tüzüğünde yer alan çok taraflılık ilkeleri ve değerlerine bağlılığını yinelediği kaydedilen açıklamada, hükümetin, BM'ye bağlı olanlar da dahil olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.Öte yandan bakanlık, sınır dışı işleminin Etiyopya'nın insani yardım faailyetlerini ve BM ile bağlarını etkilemeyeceğinden emin olduklarının altını çizdi.Geçtiğimiz günlerde Etiyopya, çeşitli BM organlarının 7 personeline, ülkenin iç işlerine karıştıkları suçlamasıyla ülkeyi terk etmeleri için 3 gün süre vermişti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, karar karşısında şok olduğunu ifade ederek, BM'nin Etiyopya'da kalmasına ve buradaki çalışmalarını sürdürmesine izin verilmesini umduğunu söylemişti.

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etiyopya, birleşmiş milletler (bm), insani yardım, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)