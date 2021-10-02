https://tr.sputniknews.com/20211002/fatih-portakaldan-foxda-yayinlanan-umudun-olsun-programina-tepki-sacma-sapan-igrenc-icerikler-1049461320.html

Fatih Portakal'dan Fox'da yayınlanan 'Umudun Olsun' programına tepki: Saçma sapan, iğrenç içerikler

Fatih Portakal'dan Fox'da yayınlanan 'Umudun Olsun' programına tepki: Saçma sapan, iğrenç içerikler

Gazeteci Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal Fox TV’deki 'Fulya ile Umudun Olsun' programına ilişkin eleştirel bir paylaşımda bulundu. Celal Bilin adlı bir... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T16:55+0300

2021-10-02T16:55+0300

2021-10-02T16:56+0300

yaşam

fatih portakal

fox tv

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Portakal, “Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. ‘Halk bunu izliyor, istiyor’ demekse ilkesizlik” görüşünü ifade etti.İnternetten tanışıp evlendiği eşinin sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadın olduğunu iddia eden Celal Bilgin adlı vatandaş, söz konusu videoyu yayın esnasında açtı. Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocukları için DNA testi istedi. Söz konusu yayın sosyal medyada da gündem oldu.Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu yayını eleştiren bir paylaşım yaptı. Portakal’ın paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. 'Halk bunu izliyor, istiyor' demekse ilkesizlik" ifadelerini kullandı.

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fatih portakal, fox tv