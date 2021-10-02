https://tr.sputniknews.com/20211002/gazi-universitesinden-prof-demir-alp-er-tunganin-mezarini-buldum-1049453455.html

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Demir: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Demir: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti. Ancak tarihçiler bu konuda temkinli... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T10:02+0300

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yaşam

mezar

alper tunga

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Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Buhara şehrinde uzun süredir araştırma yapan Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti. Prof. Dr. Demir, keşfini şu ifadelerle duyurdu: “Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga’nın mezarı Buhara’da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun...” Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Necati Demir, mezar yerine dair bir detay paylaşmadı ancak şunları söyledi: “Eski Arap ve Fars kaynaklarında Alp Er Tunga’nın mezarının Buhara’da olduğu geçiyordu. Bölgedeki tarihçi ve araştırmacılardan da destek aldım. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağım.”Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtiyor.

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mezar, alper tunga