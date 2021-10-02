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Gürcistan’da Saakaşvili’nin yıllar sonraki dönüşü akabinde gerçekleşen seçimlerin ilk sonuçları
© REUTERS / PRESS OFFICE OF GEORGIAN GOVERNMGürcistan seçim, Gürcistan Başbakanı
© REUTERS / PRESS OFFICE OF GEORGIAN GOVERNM
Gürcistan’da, eski devlet başkanı Saakaşvili’nin yıllar sonra ülkeye dönüşünde gözaltına alınmasından sonraki gün düzenlenen yerel seçimler sona erdi. Çeşitli sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Gürcü Partisi tüm bölgelerde oyların çoğunu almış görünüyor. Saakaşvili’nin kurucusu olduğu partiyse bazı sonuçlara göre az bir farkla geride.
Gürcistan’da, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin eski popülerliğini kaybettiği bir dönemde gerçekleşen yerel seçimler için yapılan oylama sona erdi.
Seçimler, hakkındaki suçlamalar nedeniyle yıllardır sürgünde yaşayan eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili’nin ülkesine dönüp gözaltına alındığı cuma gününden hemen sonra gerçekleşmiş oldu.
Власти США попросили от Грузии «справедливого отношения» к Саакашвили:https://t.co/i2d8dn51ii pic.twitter.com/W7QX86y08O— zvezdanews (@zvezdanews) October 2, 2021
‘Siyasi bir rol peşinde değilim, oligark egemenliğini bitirmek istiyorum’
Ukrayna’dan ülkesi Gürcistan’a dönmesinden kısa bir süre sonra demir parmaklıklar ardına gönderilen Saakaşvili, seçimler devam ederken bir temsilcisi aracılığı ile gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Siyasi muhaliflerin, üstünde oynanmış belgelere dayandırılan sahte suçlamalar ile demir parmaklıklar arkasına gönderildiği ya da sürgüne zorlandığı Gürcistan’ın, hakiki demokrasiye barışçıl biçimde geçişe gereksinimi var.”
Siyasi bir rol peşinde olmadığını söyleyen eski Gürcistan lideri mesajına şöyle devam etti: "Sadece, Gürcistan demokrasisini öldüren oligark egemenliğine karşı savaşmakta kararlıyım.”
Saakaşvili’nin, bu sözleri ile Gürcü Rüyası partisinin kurucusu olan oligark Bidzina İvanişvili’ye gönderme yaptığı düşünülüyor. Bir dönem başbakanlık yapan, ancak şu an siyasi bir görevi bulunmayan İvanişvili’nin geri plandan ülkeye ilişkin kararları veren kişi olduğuna geniş çevrelerce inanılıyor.
Açlık grevi sürdürdüğü hapisten seçmenlere seslendi
2013’ten beri ülke dışında yaşayan eski Gürcistan lideri, ülkesine dönmesinden çok kısa bir süre sonra da devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan 2018’de hakkında verilen hapis kararı nedeniyle gözaltına alındı. Hemen ardından da açlık grevi kararı aldığını açıkladı.
Saakaşvili, hapisten Gürcistan halkına gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Bir oyun bile boşa gitmemesi için hepinizden seçimlere katılmanızı istiyorum. Özgürlüğüm, daha önemlisi, Gürcistan’ın özgürlüğü tamamen sizin eylemlerinize ve savaşma gücünüze bağlı.”
My letter from prison— Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) October 2, 2021
My dear associates and my Georgian community.
When I left Kyiv and came here, I knew that I would most likely be arrested, with fabricated, false verdicts which were issued by order of Putin. No country in the world except Russia recognizes this sentence... pic.twitter.com/ffA8VPvhz6
Bu sırada, Saakaşvili’nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket partisinin lideri Nika Melia, ‘sandık çıkış sonuçlarına göre seçimlerde kazanmakta olduklarını’ söyledi. Fakat Gürcistan televizyonlarının yayınladığı sandık çıkış anketlerinin sonuçları iktidar partisini önde gösteriyor.
Gürcistan televizyonlarına göre Gürcü Rüyası seçimleri önde götürüyor
Yerel saat ile 20.00’de (TSİ 19.00) sandıkların kapanmasından hemen sonra Gürcistan televizyonlarının yayınlamaya başladığı sandık çıkış anketlerine göreyse Gürcü Rüyası partisi seçim bölgelerinin hepsinde oyların yaklaşık yüzde 47’sini almış görünüyor. Birleşik Ulusal Hareketi’nin oy oranıysa yüzde 27 düzeyinde. Söz konusu oranları İmedi televizyonu yayınladı.
Mtavari Arhi televizyonunun yayınladığı sandık çıkış anketi sonuçlarına göreyse Gürcü Rüyası’nın oy oranı yüzde 38 düzeyindeyken, birleşik Ulusal Hareket Oyların yüzde 33’ünü almış görünüyor.
Formula televizyonunun yayınladığı anket sonuçlarına göre de Gürcü Rüyası’nın oyların yüzde 43’ünü almış görünüyor, Birleşik Ulusal Hareket partisinin oy oranıysa yüzde 39 seviyesinde.
Nihai sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor
Gürcistan muhalefetinin, halkın iktidar partisine olan güveninin göstergesi olacak bir referandum olarak değerlendirdiği yerel seçimlerin nihai sonuçlarının gece geç saatlerde belli olması bekleniyor.