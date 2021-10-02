Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211002/gurcistanda-saakasvilinin-yillar-sonraki-donusu-akabinde-gerceklesen-secimlerin-ilk-sonuclari-1049467441.html
Gürcistan’da Saakaşvili’nin yıllar sonraki dönüşü akabinde gerçekleşen seçimlerin ilk sonuçları
Gürcistan’da Saakaşvili’nin yıllar sonraki dönüşü akabinde gerçekleşen seçimlerin ilk sonuçları
Gürcistan’da, eski devlet başkanı Saakaşvili’nin yıllar sonra ülkeye dönüşünde gözaltına alınmasından sonraki gün düzenlenen yerel seçimler sona erdi. Çeşitli... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T22:00+0300
2021-10-02T22:00+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
irakliy garibaşvili
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049467601_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1b573b7774e52dee82b8db073fa7c9f8.jpg
Gürcistan’da, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin eski popülerliğini kaybettiği bir dönemde gerçekleşen yerel seçimler için yapılan oylama sona erdi.Seçimler, hakkındaki suçlamalar nedeniyle yıllardır sürgünde yaşayan eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili’nin ülkesine dönüp gözaltına alındığı cuma gününden hemen sonra gerçekleşmiş oldu.‘Siyasi bir rol peşinde değilim, oligark egemenliğini bitirmek istiyorum’Ukrayna’dan ülkesi Gürcistan’a dönmesinden kısa bir süre sonra demir parmaklıklar ardına gönderilen Saakaşvili, seçimler devam ederken bir temsilcisi aracılığı ile gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Siyasi muhaliflerin, üstünde oynanmış belgelere dayandırılan sahte suçlamalar ile demir parmaklıklar arkasına gönderildiği ya da sürgüne zorlandığı Gürcistan’ın, hakiki demokrasiye barışçıl biçimde geçişe gereksinimi var.”Siyasi bir rol peşinde olmadığını söyleyen eski Gürcistan lideri mesajına şöyle devam etti: "Sadece, Gürcistan demokrasisini öldüren oligark egemenliğine karşı savaşmakta kararlıyım.”Saakaşvili’nin, bu sözleri ile Gürcü Rüyası partisinin kurucusu olan oligark Bidzina İvanişvili’ye gönderme yaptığı düşünülüyor. Bir dönem başbakanlık yapan, ancak şu an siyasi bir görevi bulunmayan İvanişvili’nin geri plandan ülkeye ilişkin kararları veren kişi olduğuna geniş çevrelerce inanılıyor.Açlık grevi sürdürdüğü hapisten seçmenlere seslendi2013’ten beri ülke dışında yaşayan eski Gürcistan lideri, ülkesine dönmesinden çok kısa bir süre sonra da devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan 2018’de hakkında verilen hapis kararı nedeniyle gözaltına alındı. Hemen ardından da açlık grevi kararı aldığını açıkladı.Saakaşvili, hapisten Gürcistan halkına gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Bir oyun bile boşa gitmemesi için hepinizden seçimlere katılmanızı istiyorum. Özgürlüğüm, daha önemlisi, Gürcistan’ın özgürlüğü tamamen sizin eylemlerinize ve savaşma gücünüze bağlı.”Bu sırada, Saakaşvili’nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket partisinin lideri Nika Melia, ‘sandık çıkış sonuçlarına göre seçimlerde kazanmakta olduklarını’ söyledi. Fakat Gürcistan televizyonlarının yayınladığı sandık çıkış anketlerinin sonuçları iktidar partisini önde gösteriyor.Gürcistan televizyonlarına göre Gürcü Rüyası seçimleri önde götürüyorYerel saat ile 20.00’de (TSİ 19.00) sandıkların kapanmasından hemen sonra Gürcistan televizyonlarının yayınlamaya başladığı sandık çıkış anketlerine göreyse Gürcü Rüyası partisi seçim bölgelerinin hepsinde oyların yaklaşık yüzde 47’sini almış görünüyor. Birleşik Ulusal Hareketi’nin oy oranıysa yüzde 27 düzeyinde. Söz konusu oranları İmedi televizyonu yayınladı.Mtavari Arhi televizyonunun yayınladığı sandık çıkış anketi sonuçlarına göreyse Gürcü Rüyası’nın oy oranı yüzde 38 düzeyindeyken, birleşik Ulusal Hareket Oyların yüzde 33’ünü almış görünüyor.Formula televizyonunun yayınladığı anket sonuçlarına göre de Gürcü Rüyası’nın oyların yüzde 43’ünü almış görünüyor, Birleşik Ulusal Hareket partisinin oy oranıysa yüzde 39 seviyesinde.Nihai sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyorGürcistan muhalefetinin, halkın iktidar partisine olan güveninin göstergesi olacak bir referandum olarak değerlendirdiği yerel seçimlerin nihai sonuçlarının gece geç saatlerde belli olması bekleniyor.
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049467601_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_68bacfe3d48efd61e3e3ffed37a0b1a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, mihail saakaşvili, irakliy garibaşvili, seçim

Gürcistan’da Saakaşvili’nin yıllar sonraki dönüşü akabinde gerçekleşen seçimlerin ilk sonuçları

22:00 02.10.2021
© REUTERS / PRESS OFFICE OF GEORGIAN GOVERNMGürcistan seçim, Gürcistan Başbakanı
Gürcistan seçim, Gürcistan Başbakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© REUTERS / PRESS OFFICE OF GEORGIAN GOVERNM
Abone ol
Gürcistan’da, eski devlet başkanı Saakaşvili’nin yıllar sonra ülkeye dönüşünde gözaltına alınmasından sonraki gün düzenlenen yerel seçimler sona erdi. Çeşitli sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Gürcü Partisi tüm bölgelerde oyların çoğunu almış görünüyor. Saakaşvili’nin kurucusu olduğu partiyse bazı sonuçlara göre az bir farkla geride.
Gürcistan’da, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin eski popülerliğini kaybettiği bir dönemde gerçekleşen yerel seçimler için yapılan oylama sona erdi.
Seçimler, hakkındaki suçlamalar nedeniyle yıllardır sürgünde yaşayan eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili’nin ülkesine dönüp gözaltına alındığı cuma gününden hemen sonra gerçekleşmiş oldu.

‘Siyasi bir rol peşinde değilim, oligark egemenliğini bitirmek istiyorum’

Ukrayna’dan ülkesi Gürcistan’a dönmesinden kısa bir süre sonra demir parmaklıklar ardına gönderilen Saakaşvili, seçimler devam ederken bir temsilcisi aracılığı ile gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Siyasi muhaliflerin, üstünde oynanmış belgelere dayandırılan sahte suçlamalar ile demir parmaklıklar arkasına gönderildiği ya da sürgüne zorlandığı Gürcistan’ın, hakiki demokrasiye barışçıl biçimde geçişe gereksinimi var.”
Siyasi bir rol peşinde olmadığını söyleyen eski Gürcistan lideri mesajına şöyle devam etti: "Sadece, Gürcistan demokrasisini öldüren oligark egemenliğine karşı savaşmakta kararlıyım.”
Saakaşvili’nin, bu sözleri ile Gürcü Rüyası partisinin kurucusu olan oligark Bidzina İvanişvili’ye gönderme yaptığı düşünülüyor. Bir dönem başbakanlık yapan, ancak şu an siyasi bir görevi bulunmayan İvanişvili’nin geri plandan ülkeye ilişkin kararları veren kişi olduğuna geniş çevrelerce inanılıyor.

Açlık grevi sürdürdüğü hapisten seçmenlere seslendi

2013’ten beri ülke dışında yaşayan eski Gürcistan lideri, ülkesine dönmesinden çok kısa bir süre sonra da devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan 2018’de hakkında verilen hapis kararı nedeniyle gözaltına alındı. Hemen ardından da açlık grevi kararı aldığını açıkladı.
Saakaşvili, hapisten Gürcistan halkına gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Bir oyun bile boşa gitmemesi için hepinizden seçimlere katılmanızı istiyorum. Özgürlüğüm, daha önemlisi, Gürcistan’ın özgürlüğü tamamen sizin eylemlerinize ve savaşma gücünüze bağlı.”
Bu sırada, Saakaşvili’nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket partisinin lideri Nika Melia, ‘sandık çıkış sonuçlarına göre seçimlerde kazanmakta olduklarını’ söyledi. Fakat Gürcistan televizyonlarının yayınladığı sandık çıkış anketlerinin sonuçları iktidar partisini önde gösteriyor.

Gürcistan televizyonlarına göre Gürcü Rüyası seçimleri önde götürüyor

Yerel saat ile 20.00’de (TSİ 19.00) sandıkların kapanmasından hemen sonra Gürcistan televizyonlarının yayınlamaya başladığı sandık çıkış anketlerine göreyse Gürcü Rüyası partisi seçim bölgelerinin hepsinde oyların yaklaşık yüzde 47’sini almış görünüyor. Birleşik Ulusal Hareketi’nin oy oranıysa yüzde 27 düzeyinde. Söz konusu oranları İmedi televizyonu yayınladı.
Mtavari Arhi televizyonunun yayınladığı sandık çıkış anketi sonuçlarına göreyse Gürcü Rüyası’nın oy oranı yüzde 38 düzeyindeyken, birleşik Ulusal Hareket Oyların yüzde 33’ünü almış görünüyor.
Formula televizyonunun yayınladığı anket sonuçlarına göre de Gürcü Rüyası’nın oyların yüzde 43’ünü almış görünüyor, Birleşik Ulusal Hareket partisinin oy oranıysa yüzde 39 seviyesinde.

Nihai sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor

Gürcistan muhalefetinin, halkın iktidar partisine olan güveninin göstergesi olacak bir referandum olarak değerlendirdiği yerel seçimlerin nihai sonuçlarının gece geç saatlerde belli olması bekleniyor.
121000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:09Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgesinde sözü dinlenen, masa ve sahada olan bir Türkiye var
22:57'Su' yüzünden tartıştığı komşusu tarafından hastanelik edildi
22:56Ekvador’da cezaevlerindeki şiddet olayları devam ediyor: Mahkumlar polise ateş açtı
22:51Pakistan: ABD, Taliban'ı er ya da geç tanıyacak
22:35Meral Akşener’den Osmangazi Köprüsü paylaşımı
22:28Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi
22:13Quentin Tarantino'dan ayak fetişi tepkisi: Ciddiye almıyorum
22:00Gürcistan’da Saakaşvili’nin yıllar sonraki dönüşü akabinde gerçekleşen seçimlerin ilk sonuçları
21:59Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
21:43İtalya'da yarın kısmi yerel seçim yapılacak
21:39İznik'te zeytinlik alanda Roma dönemine ait 2 lahit mezar daha bulundu
21:35Bir 'ninja' Kaliforniya'da iki ABD Özel Harekat askerini yaraladı
21:23Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı
21:20Selçuk Ural: Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor
21:11Sinop'ta 5 ton balık imha edildi
20:42Trump, Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurdu
20:34Yargıtay'dan evlilikte cinsel ilişki kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
20:32Fenerbahçe'den CHP'li Tuba Torun açıklaması: 'Camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz'
20:06Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
19:52Erdoğan: Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır