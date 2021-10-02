https://tr.sputniknews.com/20211002/gurcistandan-saakasvili-davasi-ile-ilgili-isbirligi-icin-ukraynaya-tesekkur-1049457241.html

Gürcistan’dan Saakaşvili davası ile ilgili işbirliği için Ukrayna’ya teşekkür

Gürcistan’dan Saakaşvili davası ile ilgili işbirliği için Ukrayna’ya teşekkür

Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Ukrayna'ya eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin davası da dahil olmak üzere verimli işbirliği için teşekkür etti. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T13:12+0300

2021-10-02T13:12+0300

2021-10-02T13:12+0300

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Sekiz yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınması ve takip eden gelişmeler ışığında açıklama yapan Başbakan İrakli Garibaşvili, Ukrayna'ya Saakaşvili davası da dahil olmak üzere verimli işbirliği için teşekkür etti.Basın mensuplarına konuşan Garibaşvili, “Ukrayna tarafına, son dönemdeki verimli ilişkiler, (eski askeri polis şefi) Megiz Kardava'nın iadesi ve şimdi de Saakaşvili davası dahil olmak üzere verimli işbirliği için teşekkür ederim” diye konuştu.Kiev Tiflis’ten Saakaşvili’nin tutuklanması ile ilgili yanıt bekliyorDiğer yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Mihail Podolyak, Ukrayna’nın Saakaşvili'nin tutuklanmasıyla ilgili Gürcü yetkililerden yanıt beklediğini söyledi.Ukrayna haber sitesi Vesti’ye konuşan Podolyak, “Gürcistan'ın ilgili kurumlarından net bir yanıt bekliyoruz. Dışişleri bakanları düzeyindeki istişarelerden sonra bir karar vereceğiz. Şimdi Dışişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgileniyor. Kendisi Ukrayna vatandaşı ve onu geri almalıyız” ifadelerini kullandı.Podolyak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in konuyu bizzat takip ettiğini sözlerine ekledi.Saakaşvili’nin Tiflis’te gizlendiği dairenin sahibi gözaltına alındıGürcistan Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada ise Saakaşvili'nin başkent Tiflis’te gizlendiği dairenin sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.Açıklamada, “Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülke sınırının yasadışı geçilmesi olayını soruşturuyor. Soruşturma kapsamında Tiflis polisi, 1958 doğumlu daire sahibini, (Saakaşvili’yi) gizlediği suçlamasıyla gözaltına aldı” ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca bu kişinin suçlu bulunduğu maddeler üzerinden 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

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