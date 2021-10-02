İçişleri Bakanı Soylu: Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

"Şuradaki insanların tecrübesi kadar Türkiye tecrübe görmemiştir. Hep birlikte çok çalışalım, gördüğümüz tecrübeyi, gördüğümüz acılara gelecek nesillerimize yansıtmamak için, el birliği ile yarına adım atmakla mükellefiz. Gelecek nesillerimiz bizim gibi bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler, onlara önlerinin daha güvenilir olduğunu engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir Başbakan asıldığını duymayabilirler."