https://tr.sputniknews.com/20211002/icisleri-bingolde-iki-isci-pkknin-bombali-saldirisi-sonucu-yasamini-yitirdi-1049461437.html

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de iki işçi PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de iki işçi PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi PKK tarafından... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T17:10+0300

2021-10-02T17:10+0300

2021-10-02T17:17+0300

türkiye

pkk

işçi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, PKK mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi.Patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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pkk, işçi