İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de iki işçi PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, PKK mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi.Patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, PKK mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi.
Patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."