https://tr.sputniknews.com/20211002/iletisim-baskani-altun-genclerimiz-icin-gece-gunduz-demeden-calismaya-devam-edecegiz-1049462965.html

İletişim Başkanı Altun: Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Altun: Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T18:10+0300

2021-10-02T18:10+0300

2021-10-02T18:10+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

fahrettin altun

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

iletişim başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1043573428_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fc403c1d9f309e8c79f02bff172aa04a.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu."Gençlerimiz, sahip oldukları potansiyel, azim ve gözlerindeki ışıkla bizlere güven veren, istikbalimizin teminatıdır" değerlendirmesini yapan Altun, bu nedenle her bir gencin istihdama katılıp potansiyelini gerçekleştirmesi adına büyük bir çalışma başlattıklarını belirtti.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı' ile bu doğrultuda gençlerimizin iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda donatılıp istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, kamu-özel sektör, STK ve üniversiteler ile iş birliği yapılacaktır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek ve alınan kararlara hassasiyetle uyulacaktır.Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı