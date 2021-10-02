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https://tr.sputniknews.com/20211002/israil-ordusu-bati-seriada-filistinli-gostericilere-saldirdi-90-yarali-1049449703.html
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı: 90 yaralı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı: 90 yaralı
Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinli göstericilere yönelik saldırılarında 90 kişinin yaralandığını duyurdu. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
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2021-10-02T01:00+0300
dünya
filistin
protesto
israil ordusu
yaralı
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Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli protestocuların düzenlediği gösteriye İsrail ordusu müdahale etti.Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Bugün Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Beyta ve Beyt Dacan bölgelerinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda 90 Filistinli yaralandı" ifadelerine yer verildi.İsrail ordusu, Sputnik'e açıklamasında, askerlerin bölgede her hafta meydana gelen rutin huzursuzluğa karşılık verdiğini belirtti.Nablus'un güneyinde yer alan Beyta bölgesinde son 3 aydır Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.Protestolar, Tel Aviv yönetiminin mayıs ayında Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki tehcir uygulamasına tepki olarak başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211001/irandan-israil-disisleri-bakani-lapidin-bahreyn-ziyaretine-kinama-1049433808.html
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filistin, protesto, israil ordusu, yaralı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı: 90 yaralı

01:00 02.10.2021
© REUTERS / Raneen SawaftaBatı Şeria - Filistin - protesto
Batı Şeria - Filistin - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© REUTERS / Raneen Sawafta
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinli göstericilere yönelik saldırılarında 90 kişinin yaralandığını duyurdu.
Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli protestocuların düzenlediği gösteriye İsrail ordusu müdahale etti.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Bugün Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Beyta ve Beyt Dacan bölgelerinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda 90 Filistinli yaralandı" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, Sputnik'e açıklamasında, askerlerin bölgede her hafta meydana gelen rutin huzursuzluğa karşılık verdiğini belirtti.
Nablus'un güneyinde yer alan Beyta bölgesinde son 3 aydır Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
Protestolar, Tel Aviv yönetiminin mayıs ayında Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki tehcir uygulamasına tepki olarak başlamıştı.
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