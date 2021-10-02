https://tr.sputniknews.com/20211002/istanbulda-turistlere-fircali-tuzak-1049456370.html

İstanbul'da turistlere fırçalı tuzak

İstanbul'da turistlere fırçalı tuzak

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı mesken tutan ayakkabı boyacıları, 'fırça düşürme numarası' ile turistleri hedef alıyor. İyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T12:43+0300

2021-10-02T12:43+0300

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yaşam

istanbul

beyoğlu

beşiktaş

dolandırıcılık

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Beyoğlu ve Beşiktaş'ı kendilerine mesken tutan ayakkabı boyacıları yaptıkları 'fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırıyor.Her gün yüzlerce turistin geçiş noktası olan 10 Aralık Şehitleri Parkı ve Beşiktaş Vodafone Park'ta boyacılar, turistlerin önünden giderek boya sandığındaki fırçayı yere düşürüyor.Bazı turistler fırçayı almazken, bazıları da iyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veriyor. Fırçayı veren turist o andan itibaren boyacının tuzağına düşüyor.Boyacı, bir anda turistlerin ayakkabılarını boyamaya veya tozlarını almaya başlıyor. Ayakkabılarını boyatmak istemese de boyacı turistleri bırakmıyor. Hızla ayakkabıların tozlarını alıyor, boyuyormuş gibi yaparak turistlerden para istiyor.Turistleri hedef alan 4 ayakkabı boyacısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, boyacılara idari işlem yaparken, zabıta ekipleri de malzemelerine el koydu.

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, beşiktaş, dolandırıcılık