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İYİ Parti’den Doğu ve Güneydoğu’ya ağırlık
İYİ Parti’den Doğu ve Güneydoğu’ya ağırlık
İYİ Parti, seçmen kitlesini genişletmek ve “merkezde yer almak” hedefiyle yeni bir kampanya başlatıyor. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T10:25+0300
2021-10-02T10:25+0300
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Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, özellikle doğu illerinde partiye oy çekmeyi amaçlayan çalışma kapsamında İYİ Parti heyetlerinin bölge ziyaretleri yoğunlaştırılacak. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, AK Parti ve HDP oylarına talip olduklarını açıkladı. Ocak 2020’den bu yana saha çalışmalarını yoğunlaştıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 53 ili ziyaret etti. Akşener’in bu yıl sonuna kadar 81 ilin tamamına gitmeyi hedeflediği öğrenilirken, parti heyetlerinin gezilerinde de önümüzdeki süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine ağırlık verecek. Akşener il gezilerine Adıyaman ile devam edecek. Akşener’in gezilerine katılan Dikbayır, bu ziyaretler sırasında en çok dikkatini çeken konunun, “doğu illerinde vatandaşın yoksullaşması” olduğunu, vatandaşlardan “bir tane ideolojik söylem” duymadığını söyledi.Dikbayır, “İstedikleri şey; adalet, iş ve huzur. İnsanlar anlaşılmak istiyor. Gördüğüm, insanlar kutuplaştırılmaktan bıkmış. 17 yaşındaki ile 70 yaşındaki vatandaş, hem siyaset hem ekonomi konusunda çok bilgili ve çok iyi konuşuyorlar” dedi.“HDP legal bir parti” ifadesini kullanan Dikbayır, İYİ Parti’nin hedefinin hem AK Parti hem de HDP seçmeninden oy almak olduğunu belirtti.
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İYİ Parti’den Doğu ve Güneydoğu’ya ağırlık

10:25 02.10.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiİYİ Parti lideri Meral Akşener
İYİ Parti lideri Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti, seçmen kitlesini genişletmek ve “merkezde yer almak” hedefiyle yeni bir kampanya başlatıyor.
Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, özellikle doğu illerinde partiye oy çekmeyi amaçlayan çalışma kapsamında İYİ Parti heyetlerinin bölge ziyaretleri yoğunlaştırılacak.
İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, AK Parti ve HDP oylarına talip olduklarını açıkladı.
Ocak 2020’den bu yana saha çalışmalarını yoğunlaştıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 53 ili ziyaret etti. Akşener’in bu yıl sonuna kadar 81 ilin tamamına gitmeyi hedeflediği öğrenilirken, parti heyetlerinin gezilerinde de önümüzdeki süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine ağırlık verecek. Akşener il gezilerine Adıyaman ile devam edecek.
Akşener’in gezilerine katılan Dikbayır, bu ziyaretler sırasında en çok dikkatini çeken konunun, “doğu illerinde vatandaşın yoksullaşması” olduğunu, vatandaşlardan “bir tane ideolojik söylem” duymadığını söyledi.
Dikbayır, “İstedikleri şey; adalet, iş ve huzur. İnsanlar anlaşılmak istiyor. Gördüğüm, insanlar kutuplaştırılmaktan bıkmış. 17 yaşındaki ile 70 yaşındaki vatandaş, hem siyaset hem ekonomi konusunda çok bilgili ve çok iyi konuşuyorlar” dedi.
“HDP legal bir parti” ifadesini kullanan Dikbayır, İYİ Parti’nin hedefinin hem AK Parti hem de HDP seçmeninden oy almak olduğunu belirtti.
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