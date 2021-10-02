https://tr.sputniknews.com/20211002/izledigi-cinsel-icerikli-bir-videoda-esini-gordu-canli-yayinda-izletti-1049455360.html

İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördü, canlı yayında izletti

İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördü, canlı yayında izletti

İnternetten tanışıp evlendiği eşinin sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadın olduğunu iddia eden erkek, canlı yayında karısını ameliyat izinden... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T11:56+0300

2021-10-02T11:56+0300

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yaşam

video

canlı yayın

fulya öztürk

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FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu düşündü.İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini bu şekilde tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuk için DNA testi istedi.Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.

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2021

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video, canlı yayın, fulya öztürk