Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211002/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-yaklasik-18-milyon-lira-ceza-kesildi-1049463158.html
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T18:23+0300
2021-10-02T18:23+0300
2021-10-02T18:23+0300
türkiye
izmit
kocaeli büyükşehir belediyesi
gemi
izmir körfezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049463133_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1331cc479a382dc10d6901c5cfc4a0df.jpg
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.Denize kirli balast döktüğü belirlenen "Princess Rawya" adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.
türkiye
izmit
izmir körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049463133_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_16bafaebc133a3e1c6ea7ef6dc558ca5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmit, kocaeli büyükşehir belediyesi, gemi, izmir körfezi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.
Denize kirli balast döktüğü belirlenen "Princess Rawya" adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.