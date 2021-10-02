https://tr.sputniknews.com/20211002/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-yaklasik-18-milyon-lira-ceza-kesildi-1049463158.html

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T18:23+0300

2021-10-02T18:23+0300

2021-10-02T18:23+0300

türkiye

izmit

kocaeli büyükşehir belediyesi

gemi

izmir körfezi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.Denize kirli balast döktüğü belirlenen "Princess Rawya" adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.

türkiye

izmit

izmir körfezi

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izmit, kocaeli büyükşehir belediyesi, gemi, izmir körfezi