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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T18:23+0300
2021-10-02T18:23+0300
türkiye
izmit
kocaeli büyükşehir belediyesi
gemi
izmir körfezi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.Denize kirli balast döktüğü belirlenen "Princess Rawya" adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.
türkiye
izmit
izmir körfezi
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izmit, kocaeli büyükşehir belediyesi, gemi, izmir körfezi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi

18:23 02.10.2021
© İHAİzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1.8 milyon lira ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© İHA
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Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.
Denize kirli balast döktüğü belirlenen "Princess Rawya" adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.
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